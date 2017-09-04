فرار جماعي لسجناء في ساحل العاج أفادت مصادر أمنية وقضائية في ساحل العاج، بأن 96 سجينا فروا من سجن بمدينة كاتيولا الواقعة في وسط البلاد، على بعد 45 كلم شمال بواكيه ثاني أكبر المدن.