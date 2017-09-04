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|رقم الخبر: 202098
|تاريخ النشر: أيلول 04, 2017
|الوقت: 16:35
|الاقسام: دوليات
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فرار جماعي لسجناء في ساحل العاج
أفادت مصادر أمنية وقضائية في ساحل العاج، بأن 96 سجينا فروا من سجن بمدينة كاتيولا الواقعة في وسط البلاد، على بعد 45 كلم شمال بواكيه ثاني أكبر المدن.
وقال مصدر أمني أن "السجناء فروا صباح الأحد بين الساعة الخامسة والسادسة". كما أكد مسؤول في السجن خلال اتصال هاتفي عملية الفرار، وعدد السجناء الفارين. وقال مصدر قضائي في كاتيولا: إن عملية الفرار الجماعية هذه يقف خلفها مساعدون ليوكو الصيني (سجين شهير قتل قبل سنوات داخل السجن).
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