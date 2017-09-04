أشار تقرير عن أمانة البرلمان الأوروبي لشؤون السياسة الداخلية إلى تعرض الناطقين بالروسية في إستونيا للتمييز لدى طلبهم التوظيف والعمل، وللاضطهاد في إطار منظومة التعليم الإستونية.

وورد في التقرير: "التشريعات المتعلقة بالأقلية الناطقة بالروسية في إستونيا مسيّسة، بدليل شرط إتقان اللغة الإستونية للحصول على العمل، بعد أن كان يتاح حتى عام 2007 للناطقين بالروسية تلقي التعليم الجامعي بها".

وجاء في التقرير كذلك: "بين العراقيل التي تضعها التشريعات الإستونية على طريق الناطقين بالروسية، شرط ألا تقل نسبة المقررات المفروضة عليهم باللغة الإستونية في المدارس والجامعات عن 40 في المئة".

وأوصى التقرير الاتحاد الأوروبي استنادا إلى هذا الواقع، بـ"العمل بشكل أكثر فعالية على حماية حقوق الأقليات في إستونيا".

يذكر أن آخر الإحصاءات التي وضعها صندوق دعم المغتربين الروس، تشير إلى أن نسبة الناطقين بالروسية في إستونيا البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، لا تقل عن 29 في المئة.

من جهة أخرى علق وزير خارجية بولندا فييتولد فاشيكوفسكي اليوم في مقابلة مع إذاعة RMF FM على دعوات بشأن مطالبة بلاده لروسيا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت ببولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن على الحكومة البولندية أن تقوم بتحليل هذه المسألة بشكل جدي.

وذكر الوزير أن هذا الموضوع بقي عالقا بدون حلّ من الناحية القانونية على مدى سنوات طويلة ويتطلب "تفكيرا جادا".

وأضاف الوزير البولندي القول: "من وجهة نظر أخلاقية، يبدو واضحا أننا لم نتلق تعويضات عن خسائر فادحة نتيجة للهجوم الألماني على بولندا وكذلك نتيجة للهجوم السوفيتي والروسي".

وشدّد فاشيكوفسكي على أن اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة "يتجاوز نطاق صلاحيات وزارة الخارجية".

وكان الحزب الحاكم في بولندا-حزب "القانون والعدل"، قد أعلن في 2 سبتمبر، أنه يتعين على وارسو المطالبة بتعويضات من روسيا بموجب معاهدة "سلام ريغا ".