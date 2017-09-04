أبدى الاتحاد الدولي للتزحلق على الماء، موافقته الرسمية على مشاركة السيدات الايرانيات بارتداء الحجاب الاسلامي في الاستحقاقات الاسيوية والعالمية.

وبموجب الموافقة التي جاءت بعد مفاوضات بين رابطة التزحلق على الماء الايرانية والاتحاد الدولي، سيتاح للرياضيات الايرانيات المشاركة بالاستحقاقات الدولية بارتداء الزي المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة في ايران.