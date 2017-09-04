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رقم الخبر: 202091 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 15:03 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الدولي للتزحلق على الماء يعتمد مشاركة الايرانيات بالحجاب الاسلامي

الاتحاد الدولي للتزحلق على الماء يعتمد مشاركة الايرانيات بالحجاب الاسلامي

أبدى الاتحاد الدولي للتزحلق على الماء، موافقته الرسمية على مشاركة السيدات الايرانيات بارتداء الحجاب الاسلامي في الاستحقاقات الاسيوية والعالمية.

وبموجب الموافقة التي جاءت بعد مفاوضات بين رابطة التزحلق على الماء الايرانية والاتحاد الدولي، سيتاح للرياضيات الايرانيات المشاركة بالاستحقاقات الدولية بارتداء الزي المعتمد من قبل وزارة الشباب والرياضة في ايران.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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