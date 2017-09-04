الجوز (عين الجمل) من أفضل أنواع المكسرات التي تحتوي علي قيم غذائية عالية فبجانب إحتوائه على الماغنسيوم والألياف يعد الجوز مصدرا غنيا جداً بأحماض الأوميجا 3.

ومن أهم فوائد الجوز الصحية:

– تخفيض ضغط الدم: بفضل أحماض الأوميجا3 الموجودة فيه، يعتبر الجوز من أفضل الأطعمة المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، واثبتت الدراسات الحديثة أن تناول ثمار الجوز يومياً يساعد في خفض ضغط الدم.

–خفض نسبة الكوليسترول في الدم: يرجع ذلك إلى أحماض الأوميجا3 والألياف الطبيعية الموجودة فيه والتي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

– الوقاية من السرطان: اثبتت البحوث الحديثة أن للجوز مفعول رائع في الوقاية من الأورام السرطانية، وخصوصا سرطان الثدي والبروستاتا والقولون لاحتوائه علي نسبه عالية من مضادات الأكسدة وأحماض الأوميجا3.

– لصحة الدماغ: ثبتت البحوث أن أحماض الأوميجا 3 الموجودة به تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين الأداء الوظيفي للدماغ.

–يمنع تكون الحصوات: اثبتت البحوث الحديثة أن تناول الجوز بشكل يومي يقي من حصوات المرارة وينصح بإضافته كعنصر أساسي في نظامك الغذائي.

–الحصول على نوم هادئ: يحتوي الجوز علي عنصر الميلاتونين الحيوي المسؤول عن النوم المنتظم، وينصح بتناول الجوز في أوقات المساء ليساعدك علي نوم هادئ.

–الحفاظ على صحة العظام: أحد الأحماض الدهنية الموجودة في الجوز هي alpha linolenic acid والمسؤول عن قوة وصحة العظام, واثبتت البحوث أن تناول الجوز بصفة يومياً يساعد على خفض الالتهابات ومن ثم عظام قوية وصحية لأنها مرتبطة بصحة العظام.

–فقدان الوزن: بالرغم من احتواء الجوز على نسبة عالية من السعرات الحرارية والأحماض الدهنية، إلا أنه قد يساعدك في فقدان الوزن والحصول على الوزن الأمثل وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الأخرى كالبروتين والأملاح المعدنية والفيتامين.