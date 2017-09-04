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رقم الخبر: 202086 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 15:04 الاقسام: اجتماعيات  
سوء التغذية يضاعف معدلات السمنة بين الأطفال
المديرة العامة لمكتب تحسين التغذية في ايران

سوء التغذية يضاعف معدلات السمنة بين الأطفال

أعلنت المديرة العامة لمكتب تحسين ظروف التغذية في المجتمع التابع لوزارة الصحة و العلاج والتعليم الطبي زهراء عبداللهي، عن تضاعف معدلات السمنة بين الاطفال الايرانيين.

وفي حديث لمراسل ارنا اضافت عبداللهي يوم الاحد، إن تضاعف معدلات السمنة بين الاطفال الايرانيين يأتي بالتزامن مع تراجع معدل سوء التغذية في ايران بنسبة 50 في المئة خلال العقدين الاخيرين محذرة بذلك من ارتفاع معدل السمنة و الوزن الزائد بين الاطفال.

واوضحت انه وعلي أساس دراسة اعدتها وزارة الصحة وجامعة العلوم الطبية في طهران فان نحو 20 بالمئة من الاطفال الايرانيين مابين عامين الی 5 اعوام، يعانون من السمنة والوزن الزائد وهذا مؤشر علي زيادة هذه الظاهرة بينهم.

وتابعت قائلة إن ظاهرة السمنة اكثر شيوعا في محافظات ايران الشمالية حيث تبلغ معدلاتها نحو 30 في المئة بين الاطفال الذين اعمارهم أقل من عامين.

واضافت ان دراسة اخري اجرتها وزارة الصحة تشير الي انتشار ظاهرة السمنة بين الطلاب الايرانيين حيث يتراوح معدل السمنة بينهم بين 20 او 25 في المئة بسبب الافراط في أكل الحلويات والمشروبات الغازية والاطعمة الدسمة والتقليل من اكل الخضروات والفواكة وعدم التحرك بشكل كافي.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا
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