أعلن مدیر مجموعة الترویج الصناعي لهیئة تطویر التقنیة النانویة أن حجم سوق التقنیات النانویة إرتفع من 79 إلی 309 ملیارات تومان (العملة الإيرانية) قائلا ان المنتجات النانویة المحلیة تصدر حالیا إلی 21 بلدا .

وأشار «علي طهاري» إلی أن التقنیة النانویة تستخدم في مختلف المجالات الصناعیة منها صناعة السیارات والنفط والنسیج والصناعات الغذائیة والصحیة.

وأوضح طهاري أن حجم سوق المنتجات النانویة سجل إرتفاعا بنسبة 100% منذ عام 2013 حیث إرتفع من 79 ملیار تومان في نفس العام إلی نحو 161 ملیار تومان في عام 2014 وأکثر من 309 ملیارات تومان في عام 2015.

وسبق أن أمین لجنة تطویر التقنیة النانویة سعید سرکار قال ان ایران تنتج 350 منتجا بناء علی تقنیة النانو وتصدرها إلی 21 بلد العالم من بینها أسترالیا والصین وکوریا الجنوبیة ومالیزیا وترکیا وروسیا وعدد من الدول الأوروبیة الأخری.

من جانبه قال مسؤول بمکتب نائب رئیس الجمهوریة للشؤون العلمية والتقنیة ان إيران جلبت أکثر من 600 ملیون دولار من العوائد سنویا من خلال إنتاجها الأدویة المتطورة بالتقنیة الحیویة. وقال مصطفی قانعي ان معظم هذه الأدویة تستخدم في علا ج الأمراض المستعصیة مثل السرطان والتصلب المتعدد.