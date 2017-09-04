انطلاق فعاليات مهرجان الأفلام الإيرانية في الهند انطلقت يوم امس الأحد الثالث من سبتمبر/أيلول ولمدة عشرة أيام، فعاليات مهرجان الأفلام الإيرانية في الهند، وحضر الإفتتاح الذي أقيم في مركز «هبيتت» في العاصمة الهندية نيودلهي فنانون ومختصون وعشاق السينما ومريديها.