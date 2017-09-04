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رقم الخبر: 202082 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 15:02 الاقسام: ثقافة وفن  
انطلاق فعاليات مهرجان الأفلام الإيرانية في الهند

انطلاق فعاليات مهرجان الأفلام الإيرانية في الهند

انطلقت يوم امس الأحد الثالث من سبتمبر/أيلول ولمدة عشرة أيام، فعاليات مهرجان الأفلام الإيرانية في الهند، وحضر الإفتتاح الذي أقيم في مركز «هبيتت» في العاصمة الهندية نيودلهي فنانون ومختصون وعشاق السينما ومريديها.

ويقام المهرجان برعاية بيت الثقافية الإيراني بالتعاون مع مركز «هبيتت» الثقافي بهدف التعريف بالأفلام الإيرانية.

ومن المقرر أن يعرض المهرجان أفلام إيرانية شهيرة وفازت بجوائز محلية وعالمية مثل «الحارس الشخصي» (باديغارد) للمخرج «ابراهيم حاتمي كيا»، و«الرخ المجنون» (رخ ديوانه) للمخرج «أبو الحسن داودي»، و«مذاق الخيال الجميل» (طعم شيرين خيال) للمخرج «كمال تبريزي»، و«أين حذائي» (كفش هايم كو) للمخرج «كيومرث بور أحمد».

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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