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رقم الخبر: 202081 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 15:02 الاقسام: رياضة  
سونكا يفوز بسباق البرتغال الجوي

سونكا يفوز بسباق البرتغال الجوي

عزز الطيار التشيكي مارتن سونكا، انفراده بصدارة الترتيب العام في بطولة رد بول للسباقات الجوية، بعد فوزه بسباق البرتغال، في حين احتل الكندي بيت مكلويد، المركز الثاني، وحل الأسترالي مات هول ثالثا.

وفي مدينة بورتو، وأمام نحو 600 ألف شخص تكدسوا على ضفة النهر لمشاهدة السباق، سجل سونكا أفضل زمن وهو دقيقة واحدة و7.229 ثانية، متقدما مباشرة على مكلويد الذي سجل دقيقة واحدة و7.342 ثانية وعلى هول صاحب المركز الثالث.

وبهذا الفوز أصبح سونكا يتقدم بفارق أربع نقاط، على مكلويد أقرب منافسيه قبل أخر جولتين من البطولة.

وستقام الجولة المقبلة من البطولة في ألمانيا في 16 و17 من سبتمبر أيلول الجاري.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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