زارعة ألف وثلاثمائة من انواع الاعشاب الطبية في ايران جعلتها رائدة في زراعة هذه النباتات واستخدامها في علاج العديد من الامراض في اطار الطب التقليدي.

وما تتميز به الاعشاب الطبية في علاج الامراض المختلفة بعيدا عن المضاعفات السلبية الناجمة عن استخدام الادوية الكيماوية، ساهمت في المزيد من ازدهار اسواق هذه الاعشاب في ايران خلال السنوات الاخيرة.

كما أن النباتات الطبية والعلاجية تحقق ريعا اقتصاديا مهما، وباتت الدول الصناعية تهتم بهذه النباتات في علاج الامراض.

وتشتهر مختلف المدن الايرانية بما فيها اصفهان (وسط) بزراعة نوع خاص من النباتات الطبية والصناعية لما لها من قيمة اقتصادية كبيرة.

وتسهم زراعة الاعشاب الطبية في خلق فرص العمل وتعديل نمط الزراعة والحفاظ على المصادر الطبيعية وكذلك زيادة الدخل للفلاحين واهالي مختلف القرى الايرانية.