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رقم الخبر: 202080 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 15:00 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
1300 نوع من الاعشاب الطبية يزرع في ايران

1300 نوع من الاعشاب الطبية يزرع في ايران

زارعة ألف وثلاثمائة من انواع الاعشاب الطبية في ايران جعلتها رائدة في زراعة هذه النباتات واستخدامها في علاج العديد من الامراض في اطار الطب التقليدي.

وما تتميز به الاعشاب الطبية في علاج الامراض المختلفة بعيدا عن المضاعفات السلبية الناجمة عن استخدام الادوية الكيماوية، ساهمت في المزيد من ازدهار اسواق هذه الاعشاب في ايران خلال السنوات الاخيرة.

كما أن النباتات الطبية والعلاجية تحقق ريعا اقتصاديا مهما، وباتت الدول الصناعية تهتم بهذه النباتات في علاج الامراض.

وتشتهر مختلف المدن الايرانية بما فيها اصفهان (وسط) بزراعة نوع خاص من النباتات الطبية والصناعية لما لها من قيمة اقتصادية كبيرة.

وتسهم زراعة الاعشاب الطبية في خلق فرص العمل وتعديل نمط الزراعة والحفاظ على المصادر الطبيعية وكذلك زيادة الدخل للفلاحين واهالي مختلف القرى الايرانية.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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