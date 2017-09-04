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رقم الخبر: 202079 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 14:58 الاقسام: ثقافة وفن  
ایران وریثة أكثر من 17 ألف كتاب في الطب التقلیدي
مؤلفة كتاب «الاطار القانوني لحمایة الطب التقلیدي»:

ایران وریثة أكثر من 17 ألف كتاب في الطب التقلیدي

أشارت الباحثة والكاتبة، سمیرة غلام دخت الی ضرورة الاهتمام بالملكیة الفكریة في مجال الطب التقلیدي وقالت بأن ایران وریثة أكثر من 17 ألف كتاب في الطب التقلیدي.

وأشارت الباحثة والكاتبة، سمیرة غلام دخت: الی كتابها «الإطار القانوني لحماية الطب التقليدي» وقالت بأنه وبعد اكتشاف أضرار ومساوئ وفشل الطب الحدیث في علاج الأمراض، أصبح استخدام الطب التقليدي مرة أخرى شائعاً في العالم.

وأضافت بأن اهتمام الجمهور بهذه الطريقة من العلاج، على الرغم من أنه وفر الأساس لمزيد من التقدم والتطور له فقد خلق أيضا مشاكل بهذا الصدد ولا محالة أن الحماية  بما في ذلك الحماية القانونية، أمر أساسي للطب التقليدي.

كما أكدت بأن الطب التقليدي هو نتيجة الإبداع والتفكير والتفاعل بين الآلاف من الناس في بيئتهم للحفاظ على الصحة وعلاج الأمراض لأنه تراث القدماء القیم والذي یعتبر في نفس الوقت أحد الأصول الفكرية للبلد خاصة إن الملكية الفكرية للطب التقليدي لا تنحصر بشخص واحد أو عدد قليل من الأفراد ولا لجيل واحد أو جيلين ولكنها تنتمي إلى أمة عریقة بقدم التاریخ.

كما أكدت سمیرة غلام دخت علی ضرورة الاهتمام بالملكیة الفكریة في مجال الطب التقلیدي لكونه یختزل أفكار وتراث ساكني هذه الارض الامر الذي یتطلب المحافظة علیه ودعمه عبر تشریع نظام خاص به یمیزه عن سائر الانظمة الخاصة بدعم الملكیة الفكریة مثل ملكیة الاختراع والعلامات الجغرافیة التي لاتتناسب مع هذا الطب.

وأشارت الی تاريخ الطب التقليدي في إيران قائلة بأن إيران هي واحدة من أغنى البلدان في مجال الطب التقليدي والموارد الوراثية. ووفقا للدراسات التاريخية فقد بدأ التاريخ الطبي حوالي 8000 قبل الميلاد بحیث تكون وعبر انتقاله الی الهند وتأسیس مدرسة «الأيورفيدا» ووصوله الی اليونان أساس الطب العربي اليوناني.

وذكرت غلام دخت بأن ايران ترث حاليا اكثر من 17 الف كتاب حول الطب التقليدى، ولها 11 منطقة مناخیة من أصل 13 منطقة مناخیة فى العالم وتملك أیضاً  1800 نوع من النباتات الطبية فیما تملك اوروبا 800 نوع. الامر الذي أدی الی الاهتمام بالإطار القانوني لحماية الملكية الفكرية من خلال تجميع كتاب عنوانه «الإطار القانوني لحماية الطب التقليدي".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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