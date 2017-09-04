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رقم الخبر: 202078 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران الاولى اقليميا في انتاج المقالات حول الخلايا الجذعية

ايران الاولى اقليميا في انتاج المقالات حول الخلايا الجذعية

اعلن امين لجنة العلوم والتكنولوجيا المختصة بالخلايا الجذعية لدى المعاونية العلمية لرئيس الجمهورية «امير علي حميدية»، عن احراز ايران المركز الاول على صعيد الشرق الاوسط في مجال انتاج المقالات العلمية الخاصة بالخلايا الجذعية.

واوضح حميدية في كلمته الاحد خلال المؤتمر الطبي الثامن عشر حول الاخصاب، قائلا ان 31 بالمئة من اجمالي المقالات حول الخلايا الجذعية في الشرق الاوسط تعود الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع المسؤول الايراني قائلا ان الجمهورية الاسلامية تحتل المرتبة 15 عالميا في مجال الاصدارات العملية الخاصة بالخلايا الجذعية والطب التجديدي.

وفيما نوّه بتنامي رغبات المراكز العلمية والاكاديمية في ايران بموضوع الخلايا الجذعية؛ صرح حميدية ان مجموع المراكز الناشطة في هذا المجال يبلغ 44 مركزا الى جانب 460 باحثا و300 عضو في اللجان العلمية لدى جامعات البلاد.

واردف المسؤول في المعاونية العلمية لرئيس الجمهورية قائلا ان حجم المشاريع ذات الصلة في البلاد شهد منحى تصاعديا بنسبة تراوحت بين 38 و120 مشروعا منذ العام 2013 الى 2016 .

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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