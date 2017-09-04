ستشارك الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في معرض موسكو الدولي للكتاب في نسخته الـ30 لعرض أحدث الكتب الإیرانیة.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال المعرض إعتبارا من یوم غد 6 إلی 10 سبتمبر الحالي في العاصمة الروسیة موسكو بمشاركة ممثلي منظمة المعارض الثقافیة الإیرانیة في جناح تبلغ مساحته إلی 24 مترا مربعا لعرض 250 عنوانا من الكتب في المجالات الأدبیة والفنیة والدینیة.

وسیشارك 167 ممثلا عن 63 دولة من أنحاء العالم في أعمال هذه النسخة من المعرض.