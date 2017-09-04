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رقم الخبر: 202076 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 15:01 الاقسام: ثقافة وفن  
إیران تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب

إیران تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب

ستشارك الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في معرض موسكو الدولي للكتاب في نسخته الـ30 لعرض أحدث الكتب الإیرانیة.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال المعرض إعتبارا من یوم غد 6 إلی 10 سبتمبر الحالي في العاصمة الروسیة موسكو بمشاركة ممثلي منظمة المعارض الثقافیة الإیرانیة في جناح تبلغ مساحته إلی 24 مترا مربعا لعرض 250 عنوانا من الكتب في المجالات الأدبیة والفنیة والدینیة.

وسیشارك 167 ممثلا عن 63 دولة من أنحاء العالم في أعمال هذه النسخة من المعرض.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ايسنا
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