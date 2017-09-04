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رقم الخبر: 202074 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 14:54 الاقسام: رياضة  
الروسي فولكوف يسقط العملاق الهولندي بالقاضية

الروسي فولكوف يسقط العملاق الهولندي بالقاضية

أسقط الروسي ألكسندر فولكوف منافسه الهولندي ستيفان شتروف بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "Fight Night 115" لرياضة الفنون القتالية المختلطة "UFC".

وأنهى الروسي فولكوف النزال الذي أقيم في مدينة روتردام الهولندية مبكرا من الجولة الثالثة، عندما وجه عددا من اللكمات القوية المحكمة إلى وجه العملاق الهولندي (213 سنتمترا أطول لاعبي منظمة UFC)، أسقطته أرضا، ليعلن الحكم نهاية المباراة وفوز المصارع الروسي.

وهذا هو الانتصار الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية، مقابل 6 هزائم، بينما تجرّع شتروف الهزيمة التاسعة في 26 نزالا خلال مسيرته الاحترافية.

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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