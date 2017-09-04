مع حلول عيد الاضحى المبارك يستذكر المحبون من اتباع اهل البيت (سلام الله عليهم) توجه الامام الحسين بعائلته وانصاره الى مدينة كربلاء المقدسة بعد ان ترك اداء فريضة الحج عام 61هـ مرددا مقولته «إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي».

ويؤكد مختصون ان ترك فريضة الحج والتوجه الى كربلاء تحمل رسائل عدة اهمها ان الامام الحسين(ع) اراد ان يثبت بأن الاصلاح هو اهم من ممارسات وعبادات اخرى، الا ان ذلك لاينفي اهمية فريضة الحج.

ويأتي خروج الامام الحسين(ع) من مكة وترك فريضة الحج بعد علمه بان الحكم الاموي يومئذ دس في مكة 40 من العتاة وبثهم مابين الناس واوصاهم ان يقتلوه حيث وجدوه ولوكان متعلقا باستار الكعبة.

لذا فانه (ع) خرج من مكة حتى لا يقتل في الحرم المكي الذي جعله الله آمنا وان لا يكون سببا لهتك الحرم المقدس.