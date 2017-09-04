اجتاحَت الأجهزةُ الأمنيةُ الأميركيةُ مبانٍ دبلوماسيةً روسيةُ مسلَّحةً بحصاناتٍ يضمنُها القانونُ الدولي وأعرافُ السياساتِ الخارجيةِ وأخلاقياتِها، فقد تمَّ تفتيشُ مبنى القنصليةِ الروسيةِ في سان فرانسيسكو وأُغلِقَت ملحقياتٌ تجاريةٌ في واشنطن وملحقيةٌ قنصليةٌ في نيويورك بأوامرَ تنفيذيةٍ من الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب.

بغضِ النظرِ عن أسلوبِ التخريبِ العدائي تسعَى روسيا للمحافظةِ على علاقاتٍ دبلوماسيةٍ حتى لو تدنَّت الى الحدِ الأدنى مع الولاياتِ المتحدةِ في محاولةٍ لإستيعابِ الهجمةِ وعدمِ الرضوخِ لإستفزازاتِ تناقضاتِ مطبخِ السياسةِ الداخليةِ الأميركيةِ أو حساباتِ مسارحِ مواجهاتٍ إقليميةٍ أخرى.

في المحصلة، سيقتصرُ الوجودُ الديبلوماسي على ثلاثِ قنصلياتٍ لكلٍ من البلدين.

في سياقِ الردِ سلَّمت الخارجيةُ الروسيةُ إحتجاجاً شديدَ اللهجةِ لوزيرٍ مفوضٍ في السفارةِ الأميركيةِ في موسكو، وقالت المتحدثةُ باسم الخارجيةِ الروسيةِ ماريا زاخاروفا إنَّ الحكومةَ الأميركيةَ تقومُ بعمليةِ تهريجٍ جهنميةٍ حمقاءَ لا تستندُ لأي أسسٍ شرعيةٍ أو قانونيةِ، وذلك لإظهارِ جبروتِ الإستخباراتِ الأميركية! زاخاروفا وصفَت ما تتعرضُ لهُ روسيا بعمليةِ إستفزازٍ لجرِ الدبلوماسيين الروس الى عملٍ عدائيٍ بعدَ تعريضِهِم للإساءةِ و المضايقاتِ رافضةً مشاركةَ بلادِها في هذه المسرحية الرخيصة.

وفي حديث للملحق التجاري الروسي في الولايات المتحدة ألكسندر ستانديك، قال: عمِلنا ليلا ونهارا لإخراجِ كلِ ما يلزمُ إستمرارَ عملِنا في المستقبل، سننتقلُ الآنَ إلى مبنى سفارتِنا المركزي، بكلمتين ما شهدناهُ هو نموذجٌ من التخريبِ الفاضحِ في نظامِ العلاقاتِ الدوليةِ.. عمليةُ إجتياحٍ وسيطرةٌ على ممتلكاتٍ روسيةٍ في الخارجِ.. لم نكنْ نتوقعُ هذا العملَ ولم نرحبْ بضيوفٍ غيرِ مدعوين.. سنحرِّكُ الكتائبَ الحديديةَ ونستمرُ بعملِنا.

السفير الروسيُ المعيَّنُ حديثاً أناتولي أنطونوف أكَّدَ مواصلةَ إصدارِ تأشيراتٍ روسيةٍ للأميركيين الراغبين رغمَ قيودِ واشنطن على المواطنينَ الروس. دونَ السماحِ بتدهورِ العلاقاتِ على خلفيةِ الأزمةِ الحاليةِ بل التفكيرُ بإستقرارِها مع الجانبِ الأميركي ثم محاولةْ المضي قدماً بموجبِ ميثاقِ الأممِ المتحدةِ كونَ روسيا والولاياتِ المتحدة تتحملان الجزءَ الأكبرَ من مسؤوليةِ الحفاظِ على الأمنِ والسلمِ الدوليين.

وأضاف أنطونوف أنه من الهذيانٌ، إتهامُ السفيرِ الروسي السابقِ بالجاسوسيةِ وقيادةِ عمليةِ تجنيدِ جواسيس! ورأي من المستغرب أن يطرحَ صحافيونَ بوجهٍ جديٍ سؤالاً عليه.. هل أنت جاسوس؟ وقال أنظونوف أنه ينوي أن يكون منفتحاً وشفافاً لأقصى الحدود، وسيلتقي الصحافيين الأميركيين ويبحث بأي شكلٍ سيقومُ بهذِه اللقاءات..

والكلام لأنطونوف: ربَّما أدعوُهُم الى السفارةِ الروسيةِ وربما نُجري معَهُم حواراً غيرْ مسجَّلْ لتوضيحِ بعضِ الأحداثِ في روسيا وكيف نفهمُ هذهِ المواقفْ أو تلكَ للسياسةِ الأميركيةِ الخارجية.. جاهزٌ لأصعبِ الأسئلةِ وأكثرِها حدَّةً ولن تنفَّذَ محاولاتُ الإستفزازِ في خرقٍ جليٍ مثلَ جلدِ وحيدِ القرن.

أزمةٌ غيرُ مسبوقةٍ في تاريخِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ الدولية لم يُشهدْ لفصولِها مثيلٌ حتى خلالَ فتراتِ الحربِ الباردةِ الأكثرْ سخونة.