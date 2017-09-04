تقع مدينة آستارا في الجنوب الشرقي من آذربايجان على الحدود الإيرانية. وهي مدينة ساحلية خلابة صغيرة المساحة، وتعد نقطة عبور هامة على طريق باكو-طهران.

يحيط مدينة أستارا حقول الأرز. من ناحية منطقة الجبال، يجري نهري Astarachay ونهر Tengerud اللذان يصبان في بحر قزوين.

تغطي مساحة آستارا أكثر من 37،000 هكتار من الغابات ذات أشجار متنوعة مثل شجر البلوط وشجر الخشب الحديدي (وهو الشجر الذي يشاع عنه في اذربيجان بانه يغرق اسفل الماء كالحديد) لذا اطلقه عليه اسم Ironwood. ويستخدم الخشب الحديدي لصُنع ألواح النول التي تستعمل في نسج، السجاد، وقطع غيار تستغل في صناعة الغزل والنسيج.

تمتلىء أيضاً غابات المدينة الشاسعة بنباتات مختلفة مثل السفرجل البرية، المشملة، الزعرور، العنب الأسود، وشجرة الحرير مع الزهور الوردية، القش الاخضر، نبات الفشاغ (وهو نوع من النباتات المجففة التي تستخدم لنكهة بعض المشروبات من الأدوية الطبية)، العنب الأحمر، شجر اللبلاب الذي يعتبر بمثابة عضو من أعضاء عائلة الكروم ويزرع على نطاق واسع هنا في المنطقة.

من ناحية أخرى، تستوعب الغابات الواقعة حول جبال تاليش حيوانات كثيفة ومتنوعة، مثل الذئاب، الوشق، الغزلان وحيوانات النيص وغيرها.

هناك أيضا العديد من الشواطئ الرملية الجميلة على شاطئ بحر قزوين في المدينة، وما يميز شواطىء أستارا عن غيرها من المدن الأخرى ان مياه البحر نظيفة وواضحة.

* محميات أستارا الطبيعية

كما تشاهد نباتات زراعة الشاي وهو المحصول الرئيسي الذي يتم زراعته بوفرة في جميع مناطق آذربيجان الخصبة .هذا الى جانب اشجار الموالح، والخضروات .

على مسافة قريبة من قرية تدعى Archivan يوجد مصدر لينبوع مياه ساخنة ورطبة، تستخدم كمياه طبية؛ تعالج الأمراض الشائعة مثل الروماتيزم والأمراض الجلدية. يشتهر هذا المنبع بإسم أسد الله-بولاقي.

في آستارا وعلى الجانب الآخر من الحدود، هناك العديد من سكان جبال تاليش الذين ينتمون إلى فئات ممن يتقنون اللغات الإيرانية.

* معالم آستارا التاريخية

هناك أكثر من 400 معلم تاريخي في أراضي هذه المنطقة، والغالبية منهم في القرى الجبلية.

من بين تلك المعالم الآثرية: برج «بابك» في قرية شيندان، برج آثري أخر يقع في قرية Nidus، هذا الى جانب ضريح يعود تاريخه الى القرن الثاني عشر يقع في قرية Shakhagay. اضافة على تواجد مسجدين بإسم الحاج تيمور والحاج جهان. بالإضافة إلى حمام اشتهر شعبياً بإسم Meshedi ابو طالب ويقع في قرية تسمى Pensar، وأخر يطبق عليه حمام Karbila’i حامد عبد الله المقام في قرية Archivan.

أما في القرية الجبلية Gapachymahalla يمكنك مشاهدة فندق تاريخي تم تشييده في القرن السابع، هذا الى جانب مقبرة آثرية يعود تاريخها الى القرنين الأول والثالث. وعلى بعد خطوات يمكن اكتشاف أنقاض قلعة قديمة، ضريح، وتماثيل حجرية تنتمي إلى العصور البرونزية والحجرية.

هذا بالإضافة الى ان تم العثور على مدفن قديم. وأشياء عديدة آثرية مثل أدوات وأسلحة الصيد التي تشير إلى أن عدد السكان في هذه الأماكن كانت تعمل في «التعدين” في العصر البرونزي والحديدي.

تضم مدينة أستارا متحفاً، الذي يعرض العديد من الاكتشافات الآثرية التاريخية منها: قطع نقدية، وأدوات حجرية، تمثال حجري لرجل يعود لأكثر من 2000 سنة، صور لغزلان منحوتة على قطع من الحجر يعود تاريخها إلى أكثر من 3500 سنة ولها أهمية خاصة.هذا بالإضافة الى أكثر من 8000 معروضات في المتحف.