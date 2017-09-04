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رقم الخبر: 202067 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: رياضة  
فوز كفيتوفا وفينوس في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
فيما تخسر شارابوفا أمام سيفاستوفا

فوز كفيتوفا وفينوس في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

صعدت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 13 إلى دور الثمانية في منافسات فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الأحد.

ففي الدور الرابع لآخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام فازت كفيتوفا على الإسبانية جاربين موجوروزا بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-6 و6-3.

وتأهلت الأمريكية فينوس وليامز المصنفة التاسعة إلى دور الثمانية أيضا بتغلبها على الإسبانية كارلا سواريز نافارو

6-3 و3-6 و6-1.

وخرجت الروسية ماريا شارابوفا من المسابقة بخسارتها أمام أنستاسيا سيفاستوفا لاعبة لاتفيا والمصنفة 16 بنتيجة

5-7 و6-4 و6-2.

وصعدت الأمريكية سلون ستيفنز إلى دور الثمانية بفوزها على الألمانية يوليا جورج المصنفة 30 بنتيجة 6-3 و3-6 و6-1.

 

 
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مصدر الخبر: رويتر للانباء
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