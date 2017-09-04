فيما تخسر شارابوفا أمام سيفاستوفا فوز كفيتوفا وفينوس في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس صعدت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 13 إلى دور الثمانية في منافسات فردي السيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الأحد.