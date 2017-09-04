فروم يبتعد بصدارة سباق إسبانيا للدراجات اقترب كريس فروم، متسابق فريق سكاي، خطوة أخرى من الفوز بسباق إسبانيا للدراجات، بعدما وسع الفارق الذي يفصله في صدارة الترتيب العام عن الإيطالي فينشنزو نيبالي، متسابق فريق البحرين ميريدا، إلى 61 ثانية، بعد تجاوزه مرحلة جبلية صعبة أخرى الأحد.