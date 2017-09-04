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|رقم الخبر: 202066
|تاريخ النشر: أيلول 04, 2017
|الوقت: 14:56
|الاقسام: رياضة
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فروم يبتعد بصدارة سباق إسبانيا للدراجات
اقترب كريس فروم، متسابق فريق سكاي، خطوة أخرى من الفوز بسباق إسبانيا للدراجات، بعدما وسع الفارق الذي يفصله في صدارة الترتيب العام عن الإيطالي فينشنزو نيبالي، متسابق فريق البحرين ميريدا، إلى 61 ثانية، بعد تجاوزه مرحلة جبلية صعبة أخرى الأحد.
وحل المتسابق البريطاني خامسا في المرحلة الـ15، متأخرا بفارق 47 ثانية خلف الكولومبي ميجيل أنخيل لوبيز، متسابق أستانة برو تيم، الفائز بالمرحلة.
وعبر فروم خط النهاية متفوقا بست ثوان عن نيبالي، الذي احتل المركز السابع.
وجاء الروسي إيلنور زاكارين، متسابق فريق كاتيوشا-البيسين، ثانيا بفارق 36 ثانية خلف لوبيز، ليرتقي للمركز الثالث في الترتيب العام.
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