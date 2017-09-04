أحيت البرتغال فرصها في التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم 2018، عندما هز أندريه سيلفا الشباك في انتصار خارج الأرض 1- صفر على المجر، التي لعبت نحو ساعة بـ10 لاعبين في مواجهة عنيفة الأحد.

بهذا الفوز رفع منتخب "البحارة" رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المجر عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وسجل سيلفا من تمريرة كريستيانو رونالدو العرضية المتقنة بعد مرور 3 دقائق من الشوط الثاني، لتحقق البرتغال انتصارها السابع على التوالي في المجموعة الثانية.

ونال تاماش بريشكين لاعب المجر بطاقة حمراء مباشرة بداعي الاعتداء بالمرفق على بيبي مدافع البرتغال في الدقيقة 30، في واحدة من المشاهد السيئة خلال المواجهة العنيفة.

وفي نفس المجموعة، اكتسحت سويسرا مضيفتها لاتفيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب "كونتو ستاديونس".

وعززت سويسرا صدارتها للمجموعة بـ24 نقطة، لتواصل حصد العلامة الكاملة بالفوز بكل مبارياتها، وتجمد رصيد لاتفيا عند 3 نقاط في قاع المجموعة.

جاءت ثلاثية سويسرا عبر هاريس سيفيروفيتش (ق9)، وبليريم دزيمايلي (ق55)، وريكاردو رودريجيز (ق58) من ركلة جزاء، ومن الجدير بالذكر ان بلجيكا اصبحت أول منتخب اوروبي يتأهل للمونديال.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالاتي:

روسيا البيضاء صفر – السويد 4

هولندا 3 – بلغاريا 1

جزر فارو 1 – آندورا صفر

استونيا 1 – قبرص صفر

فرنسا صفر – لوكسمبورج صفر

اليونان 1 – بلجيكا 2

جبل طارق صفر – البوسنة والهرسك 4