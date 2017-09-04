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رقم الخبر: 202055 تاريخ النشر: أيلول 04, 2017 الوقت: 11:34 الاقسام: رياضة  
العطية بطلا لرالي باها بولندا

العطية بطلا لرالي باها بولندا

توج القطري ناصر صالح العطية بطلاً لرالي باها بولندا، بعد الجولة التاسعة من كأس العالم 2017 للراليات الصحراوية الطويلة "الكروس كاونتري" الذي اختتم الأحد.

وحل السائق البولندي ياكوب برزيغونسكي في المركز الثاني، ليؤجل حسم لقب بطولة العالم إلى رالي المغرب الصحراوي.

وأكمل العطية مسيرته الناجحة في المراحل الأربع القصيرة التي شهدها الرالي أمس، ونجح في اجتيازها من دون الضغط بشكل كبير على سيارته "تويوتا هايلوكس" بعد أن قدم أداء قويا خلال المراحل الثلاث الأولى.

واقترب ناصر صالح العطية بشكل كبير للغاية من حسم لقب "الكروس كاونتري" لصالحه بعد أن جمع 240 نقطة، متقدما بـ 81 نقطة عن ملاحقه البولندي برزيغونسكي الذي يملك 159 نقطة، علما بأنه يتبقى جولتان فقط في منافسات هذا الموسم يمكن خلالهما جمع 90 نقطة.

وفي فئة تي 2، فاز القطري عادل حسين عبدالله بالمركز الأول بباها بولندا مع ملاحه القطري ناصر سعدون الكواري على متن سيارته نيسان بترول (واي 62)، وذلك بعد أن تمكن من تخطي منافسيه في نفس الفئة وتفوّق على السائق السعودي ياسر السعيدان وملاحه الإماراتي عارف محمد يوسف.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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