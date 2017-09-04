بدأت أعمال الدورة السادسة عشرة لمعرض الرياضة والمعدات الرياضية الدولي الذي يعد أكبر معرض في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال

اليوم الإثنين بحضور وزير الرياضة والشباب وعدد من نواب مجلس الشورى الإسلامي ورؤساء الإتحادات الرياضية والنقابات والنوادي المعنية بهدف النهوض بمختلف الفروع الرياضية.

و يشارك في المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام في طهران، عدد من أكبر الشركات المنتجة للمعدات الرياضية من إيران وإيطاليا وألمانيا وأستراليا وتركيا واسبانيا وهولندا والصين وسويسرا وفرنسا والهند وروسيا.

كما ستقام علي هامش المعرض ندوة وأربع ورش تخصصية بحضور عدد من المعنيين والخبراء من داخل وخارج البلاد.