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|رقم الخبر: 202053
|تاريخ النشر: أيلول 04, 2017
|الوقت: 11:34
|الاقسام: رياضة
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روسيا تتوّج بذهبية أوروبا لكرة الطائرة
أحرز المنتخب الروسي الميدالية الذهبية لبطولة أوروبا لكرة الطائرة التي استضافتها بولندا، بتغلبه في المباراة النهائية على نظيره الألماني بـ3 أشواط مقابل 2 الأحد.
واستطاع الدب الروسي إيقاف الماكينات الألمانية، والفوز بالمباراة النهائية بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بواقع،
(25-19)، (20-25)، (25-22)، (17-25)، (15-13).
فيما كانت البرونزية من نصيب المنتخب الصربي الذي تغلب على نظيره البلجيكي، في مباراة تحديد المركز الثالث.
وهذا اللقب الأوروبي هو الثاني للمنتخب الروسي بعد لقبه الأول عام 2013، فيما حقق الاتحاد السوفيتي سابقا بطولة أوروبا 12 مرة.
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