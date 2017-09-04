أعلنت وزارة النقل والاتصالات بسلطنة عمان الأحد، عن غرق سفينة تجارية قبالة السواحل العمانية ترفع العلم التنزاني إثر تسرب مياه البحر إلى بدن مقدمة السفينة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية الأحد- أن حادثة السفينة التي وقعت على بعد ٦ أميال بحرية شمال شرق رأس اللكبي بولاية الجازر بمحافظة الوسطى كانت قادمة من دولة الإمارات ومتجهة إلى جمهورية أريتريا.

وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت محملة ببضائع عامة مكونة من رمل وقضبان حديد وعلى متنها ٢٠ بحارا تم إنقاذهم جميعا عن طريق أحد الصيادين بالمنطقة.

وأشارت إلى أن جهود الجهات المعنية بمركز الأمن البحري والبحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل تتضافر في الحفاظ على الأمن البحري وسلامة البيئة والثروة البحرية بالسلطنة، نافية خبر غرق سفينة نفط كويتية.