مقتل 26 جنديا صوماليا في هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية قالت حركة الشباب الصومالية التكفيرية: إنها قتلت 26 جنديا صوماليا، صباح الأحد، عندما هاجمت قاعدة عسكرية في قرية قرب مدينة كيسمايو الساحلية.