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رقم الخبر: 202050 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: عربيات  
مقتل 26 جنديا صوماليا في هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية

مقتل 26 جنديا صوماليا في هجوم لحركة "الشباب" على قاعدة عسكرية

قالت حركة الشباب الصومالية التكفيرية: إنها قتلت 26 جنديا صوماليا، صباح الأحد، عندما هاجمت قاعدة عسكرية في قرية قرب مدينة كيسمايو الساحلية.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم الحركة لوكالة "رويترز": ”هذا الصباح اقتحمنا قاعدة جوبا لاند قرب بولا جودود، مضيفا قتلنا 26 جنديا وأحرقنا سيارتين وأخذنا ثلاث سيارات من القاعدة“.

وأكد سكان بالقرية وضابط بالجيش الصومالي حدوث الهجوم، إلا أن الجيش الصومالي لم يؤكد حتى الآن وقوع قتلى في صفوفه.

 
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مصدر الخبر: مقديشو/ وكالات
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