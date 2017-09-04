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رقم الخبر: 202048 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 19:11 الاقسام: عربيات  
الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية وحدها من تحدّد نطاق عمل ضباطها
ردًا على وسائل إعلام العدو الصهيوني

الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية وحدها من تحدّد نطاق عمل ضباطها

* الجيش اللبناني يرد على ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار نقلًا عن وسائل إعلام العدو الصهيوني بشأن أحد الضباط اللبنانيين في منطقة الجنوب..

ردًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار نقلًا عن وسائل إعلام العدو الصهيوني بشأن أحد ضباط الجيش اللبناني في منطقة الجنوب، وتحديدًا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أنها تؤكد قرارها السيادي في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة العسكرية، ويعود لها وحدها بناءً على مهمات وحداتها العسكرية تحديد وظيفة ونطاق عمل ضباطها وعناصرها كافة، وهي تعمل بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) لتنفيذ بنود القرار 1701 وكافة مندرجاته والذي يمعن العدو الإسرائيلي في خرقها برًا وبحرًا وجوًا. وكما هو حال هذه الأخبار الملفقة والتي ستقوم هذه القيادة بمعالجتها والردّ عليها ضمن الأطر القانونية اللازمة.

 
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مصدر الخبر: بيروت/وكالات
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