* استنفار إسرائيلي واسع بعد تسرّب "الأمونيا" من مصنع في سديروت

أصيب جندي صهيوني، الأحد، بجروح خلال مواجهات اندلعت في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لقرية دير أبو مشغل شمال غرب رام الله.

ونقل موقع "فلسطين الآن" عن مصادر صهيونية قولها: إن الشبان الفلسطينيين ألقوا ثلاث زجاجات حارقة والحجارة على قوات العدو في دير أبو مشعل، مما أدى إلى إصابة جندي بحجر في وجهه، نقل إثرها إلى مستشفى بلنسون في بيتاح تيكفا للعلاج.

واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين دون أن يبلغ عن إصابات في صفوفهم.

إلى ذلك بدأت قوات العدو الصهيوني، الأحد، مناورات عسكرية بالتعاون مع ما يسمى الجبهة الداخلية بعدة مستوطنات في غلاف غزة في منطقة عسقلان المحتلة تستمر حتى اليوم الاثنين.

وذكر الناطق باسم جيش العدو أن المناورات تشمل مناطق "عسقلان، اوفكيم، نتيفوت"، بالإضافة إلى مناطق مجلس مستوطنات "ساحل عسقلان" ، حيث سيلاحظ حركة نشطة لقوات الجيش خلال المناورات.

وأجرى جيش العدو الصهيوني، في 18 يوليو الماضي، مناورتين عسكريتين الأولى بمدينة عسقلان، والثانية في أشكول بغلاف غزة.

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد أنها في 6 يونيو الجاري، مناورات عسكرية في منطقة الجولان المحتل، تحاكي توغل الدبابات إلى عمق قطاع غزة، خلافاً لأحداث الحرب الأخيرة على القطاع صيف 2014، حيث تمركزت الدبابات على الحدود الشرقية للقطاع ولم تتجاوز "الخط الشرقي".

وفي سياق آخر تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تسرب مادة الأمونيا من مصنع "عوف عوز" في سديروت، ما أدى إلى استنفار إسرائيلي واسع.

وفي التفاصيل، استطاعت أجهزة الإطفاء الإسرائيلية صباح الأحد من احتواء تسرب حمض الأمونيا في مصنع عوف عوز الكائن في مستوطنة سيديروت في محيط غلاف قطاع غزة، وتم إخلاء العمال من داخل المصنع دون وقوع إصابات.

وذكر موقع "مفزاك" الإسرائيلي أنه يوجد داخل المصنع 6 أطنان من حمض الأمونيا، مشيراً إلى أنّ وزارة البيئة الإسرائيلية أكدت أنه لا يوجد مخاوف بيئية بعد حادث التسريب.