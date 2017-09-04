ذكرت قناة "نبأ" نقلًا عن مصادر أهلية في المنطقة الشرقية في السعودية أن السلطات ترفض طلب تسليم جثماني الشهيدين محمد ومقداد النمر لذويهما، مشترطة لذلك إصدار العائلة لبيان تتبرأ فيه من الشهيدين.

وكان الشهيدين محمد ومقداد النمر قد تعرضا لإطلاق نار من قبل القوات السعودية أثناء مرورهما بسيارتهما في منطقة الرامس في الثامن والعشرين من مارس/آذار الماضي.

من جهة أخرى، طوّقت أعداد كبيرة من آليات النظام ومدرعاته العسكرية، أحد الأحياء المحيطة بحسينية اللباد في الجميمة، بحسب ما ذكرت مصادر أهلية في بلدة العوامية.

وإجراءات قوات الاجتياح التعسفية تأتي في سياق التجاوزات التي لا تزال تقدم عليها في بلدة العوامية، وذلك على الرغم من إعلانها سيطرتها على "حي المسورة" التاريخي وقيامها بهدمه، فضلًا عن تشريد الآلاف من أهالي البلدة بعد تدمير منازلهم ومحالهم التجارية.

من جانب آخر لم تتوقف دول الحصار لقطر عند المقاطعة السياسية والاقتصادية بل وصلت الى حرب إعلامية طالت القنوات الرياضة. وبعد أن حجبت هذه الدول مجموعة قنوات "بي ان سبورت" الرياضية الناقل الحصري لكثير من البطولات والدوريات القارية والعالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عادت ورفعت الحظر عنها بضغوط شعبية ومقيمين اجانب، ما عدا السعودية التي لجأت إلى اطلاق مجموعة قنوات وهمية تحت مسمى "بي أوت كيو".

وفي وقت تمّ الترويج لهذه القنوات من قبل المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، ظهرت مجموعة القنوات هذه بشكل واضح على أنها قرصنة لمجموعة قنوات "بي ان سبورت" القطرية، من خلال تغضية الشعار بشعار القنوات السعودية، فاتخذت "بي إن سبورت" خطوات فعلية للحفاظ على حقوقها الحصرية، وأصدرت إلى جانب مجموعة من المؤسسات الرياضية والتلفزيونية، على غرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الليغا الإسبانية، وهيئة القرصنة السمعية البصرية، بيانًا رسميًا دعت من خلاله إلى ضرورة إغلاق بث القنوات المقرصنة.

مجموعة القنوات القطرية أبلغت السلطات السعودية بهذه الممارسات غير القانونية، وطالبتها بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وشددت على أن أية محاولة لبث مضامينها دون إذن مسبق منها تعد عملًا غير قانوني، آملة في أن تحترم السلطات السعودية قوانين الملكية الداخلية والقوانين الدولية والتزاماتها واتفاقاتها الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.