حرَّر الجيش السوري وحلفاؤه بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي بدعم من الطائرات الروسية.

وتعد عقيربات أكبر معاقل داعش بريف حماة الشرقي ومنها كان داعش ينطلق لتهديد وقطع طريق أثريا - خناصر.

وأفاد الاعلام الحربي بأن الجيش السوري والحلفاء يتابعون عملياتهم في تضييق الخناق على مسلحي داعش في البقعة المحاصرة بريفي حماة وحمص الشرقيين وحرروا ست بلدات إضافية.

وفي ريف دمشق الجنوبي حرر الجيش السوري نقاطاً جديدة عند الحدود مع الأردن من داعش، كما استعاد نقطتي المخفر الحدوديتين قرب الحدود مئة وتسعة وستين ومئة وسبعين.

وفي ريف دير الزور الغربي، حرر الجيش السوري وحلفاؤه "جبل البشري" الاستراتيجي وبعض النقاط الحاكمة الأُخرى شرق "الجبل" وسيطروا على قرية "رجم الهجانة" و"جبل صفية".

وأشار الإعلام الحربي إلى أن الجيش يقلص بهذا التقدم المسافة التي تفصله عن فك الحصار عن مدينة ديرِ الزور إلى أقل من ثلاثين كيلومترا، كذلك تابع الجيش السوري عملياته في أقصى ريف حمص الشرقي وحرر اثني عشر كيلومتراً من طريقِ السخنة - دير الزور.

من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ القوات السوريةَ تتقدم باتجاه دير الزور لفك الحصار عن المدينة بدعمٍ من الطائرات الروسية.

ونشرت الوزارة مشاهد للغارات الروسية لافتةً الى أنّ مسلحي داعش يهربون من دير الزور تاركين وراءهم الأسلحة والمعدات.

هذا وتسببت معارك عنيفة بين القوات السورية، وتنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة حماة، في وسط سوريا، بمقتل أكثر من 150 عنصراً من الطرفين، غالبيتهم من الإرهابيين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما أورد المرصد المعارض، الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس"، إن 120 عنصراً من تنظيم داعش، قتلوا جراء المعارك في بلدة عقيربات، ومحيطها في ريف حماة الشرقي، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وتعد هذه البلدة أخر معقل للتنظيم الإرهابي في محافظة حماة، حيث لا يزال يسيطر على بضعة قرى صغيرة، من شأن طرده منها أن ينهي وجود التنظيم في كامل المحافظة.

وتمكنت القوات السورية، مساء الجمعة، من السيطرة على عقيربات، قبل أن يشن التنظيم هجوماً معاكسًا، السبت، تمكن خلاله من السيطرة على معظم البلدة، وتحت وابل من القصف والغارات، تمكنت القوات السورية، صباح الأحد، من طرد الإرهابين منها وتقدمت غربها، حيث لا يزال التنظيم يسيطر فقط على نحو عشرين قرية ومزرعة.

وترافق هجوم القوات السورية مع شن الطيران الحربي السوري، والروسي، غارات مكثفة جداً على مواقع وتحركات الإرهابيين، فيما يسيطر التنظيم الإرهابي منذ العام 2014 على بلدة عقيربات، التي تحظي بأهمية استراتيجية لدى القوات السورية والتنظيم الإرهابي في آن.

كما نفذت وحدة من الجيش السوري إغارة على إحدى دشم تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية على الأطراف الجنوبية الغربية من مدينة دير الزور.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدة من الجيش العاملة في دير الزور “قضت في إغارة ناجحة على عدد من إرهابيى تنظيم داعش الإرهابي واغتنمت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم على اتجاه منطقة الموارد المائية”.

وقال أحد عناصر الجيش المشاركين في الإغارة إنه “بعد مراقبة مستمرة قمنا بعملية اقتحام ناجحة فجرا على إحدى دشم تنظيم داعش الارهابي على اتجاه منطقة الموارد المائية عبر التسلل إليها زحفا وإلقاء عدة قنابل عند الاقتراب لمسافة قصيرة ما أسفر عن مقتل جميع الإرهابيين الذين كانوا بالموقع”.

وأشار عنصر آخر إلى أنه “تمت مصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزة إرهابيي تنظيم داعش في الدشمة المذكورة وهي عبارة عن قاذف آر بي جي و3 حشوات مع قواذفها ومنظار ليلى وبندقية آلية”.

ونفذت مجموعة من وحدات الجيش العاملة في دير الزور السبت إغارة ناجحة باتجاه تلة علوش والدشم المحيطة بها وقضت على 10 إرهابيين واغتنمت كمية من الأسلحة والذخائر وعادت المجموعة المهاجمة إلى الخط الذي انطلقت منه دون أي خسائر.

إلى ذلك وسعت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة من نطاق سيطرتها في عمق البادية ووصلت إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من اتجاه مدينة السخنة.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدات من الجيش واصلت بإسناد من حوامات الدعم الناري عملياتها في ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي في عمق البادية وقضت على آخر تجمعات التنظيم في منطقة هريبشة الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من محافظة دير الزور.

ولفت المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير آخر تحصيناتهم في منطقة هريبشة مبينا أن وحدات الجيش ثبتت نقاطها العسكرية في المنطقة بعد إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم التكفيري.

وكانت كاميرا سانا واكبت عمليات وحدات الجيش السوري خلال تقدمها شرق مدينة السخنة باتجاه محافظة دير الزور ورصدت صعوبة العمليات العسكرية نظرا للطبيعة الجغرافية الوعرة وكثرة الجبال العالية التي حفر فيها تنظيم داعش الإرهابي العديد من الانفاق وبداخلها مقرات قيادة ومشاف ميدانية.

وفي سياق آخر أفادت مصادر أهلية من الريف الغربي بأن تنظيم داعش يعيش حالة من التخبط والانهيار بعد مقتل 72 إرهابيا نتيجة الضربات الجوية على تجمعاته ومحاور تحركه خلال اليومين الماضيين.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات إرهابية جديدة فرت من مناطق انتشار التنظيم التكفيري عرف من بين الهاربين من يسمى “أمير داعش في الكبر” الإرهابي علي حاج آل رجب في حين قام إرهابيو تنظيم داعش بإعدام 7 أشخاص في مدينة البوكمال وبلدة غرانيج واطلاق النار على عدد من المدنيين عند معبر الحوايج ما أسفر عن مقتل أحد المواطنين من قرية عياش.

وتشهد قرية البومطر منذ فجر الاحد اشتباكات عنيفة بين أهالي القرية ومجموعات من تنظيم داعش على خلفية اعتداء إرهابييه على امرأة وابنها أثناء عمليات عبور النهر وذلك وفقا للمصادر الأهلية.