* نيويورك تايمز: السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن بتواطؤ أميركي- بريطاني * سياسي سوداني: الرياض تبتز نظام البشير وجيشنا خدع وزُج بحرب لا طائل منها

قال نائب رئيس حزب الأمة السوداني الفريق صديق محمد إسماعيل أن الجيش السوداني خُدع وزُج به في حرب لا طائل منها في اليمن تحت شعار " الدفاع عن المقدسات".

وأضاف نائب رئيس حزب الأمة السوداني في اتصال مع قناة المسيرة أن "النظام السوداني تعرض لابتزاز من قبل السعودية وذلك بأنها ستعمل على تمكينه من تجاوز الأزمات ولكن اتضح أن هذا المشروع غير حقيقي".

ودعا الفريق إسماعيل النظام السوداني إعادة النظر حيال التدخل في اليمن واللجوء إلى الطرق الدبلوماسية بعيداً عن الاستقطاب والاستقطاب المضاد.

وكان الصادق المهدي رئيس حزب الامة ورئيس مجلس الوزراء السابق انتقد مشاركة قوات بلاده في الحرب على اليمن واعتبره مناقض لدور السودان التأريخي في التعامل مع الأزمات كما ناشد الملك السعودي وقف إطلاق النار من جانب واحد.

جدير ذكره أن مئات الجنود السودانيين لقوا مصرعهم منذ بداية مشاركتهم في العدوان على اليمن في عمليات للجيش واللجان كان آخرها دك تجمع كبير لهم في جيزان بصاروخ باليستي من نوع" قاهر إم تو"، أدى إلى مصرع عشرات الجنود.

إلى ذلك حمَّلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في اليمن، خاصة وأن هجمات "تحالف العدوان" تتم بدعم مباشر منهما.

الصحافي "نيكولاس كريستوف" سلّط الضوء في تقرير، على المآسي والمعاناة التي لحقت باليمنيين إثر العدوان السعودي وغارات المقاتلات الحربية التابعة لتحالف العدوان على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وأشار كريستوف إلى أن الاعتداءات السعودية على اليمن تتم بتواطؤ من الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تسمحان للمملكة بارتكاب المزيد من جرائم الحرب، موضحا أن الأوضاع في اليمن تفاقمت خلال العامين الأخيرين، بسبب تحالف العدوان الذي تقوده السعودية.

كما أوضح الصحافي أن السعوديين يقصفون المدنيين بشكل منتظم، والأسوأ من كل ذلك أنهم أغلقوا المجال الجوي، وفرضوا حصارا لتجويع المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله وحلفاؤهم، وهو ما يعني أن اليمنيين العاديين، بمن فيهم الأطفال، يموتون من القصف أو الجوع.

وأشار كريستوف إلى تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، خلصت فيه إلى أن العديد من الغارات الجوية السعودية هي جرائم حرب محتملة، وأن الولايات المتحدة تتقاسم المسؤولية، لأنها توفر للسعوديين التزود بالوقود الجوي والاستخبارات المستخدمة في الغارات الجوية، وكذلك الكثير من الأسلحة.

وتحدثت الصحيفة بإسهاب عن تدخل السعودية في الصراعات اليمينة، وقالت إن التحالف الذي تقوده الرياض مسؤول عن 65% من وفيات الأطفال اليمنيين.

وأضافت أن وباء الكوليرا المتفشي في اليمن يتسبب في إصابة خمسة آلاف يمني كل يوم.

من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الأميركيَّة، السبت، مقتل جندي إثر حادثة تحطم مروحية للجيش الأميركي قبالة السواحل اليمنية الشهر الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها، مقتل جندي يدعى " إميل رفيرا لوبيز" خلال حادث تدريب يوم 25 أغسطس قبالة السواحل اليمنية.

وأشار البيان الى " أن حادث تحطم المروحية خلال عمليات القيادة المركزية الأمريكية قبالة السواحل الجنوبية لليمن لايزال قيد التحقيق.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تحطم مروحية تابعة للجيش الأميركي من طراز " بلاك هوك" وعلى متنها 6 جنود تم انقاذ 5 منهم وأعلن مؤخراً مقتل الجندي السادس الذي كان مفقوداً في حادثة التحطم.

ميدانياً أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، مساء السبت صاروخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي شمال صحراء ميدي (شمال غرب اليمن) بعد أن تم استهداف المنطقة ذاتها بصاروخ من النوع ذاته في وقت سابق.

وأكد مصدر عسكري بميدي أن الصاروخ أصاب هدفه مخلفا خسائر في صفوف قوى العدوان والمرتزقة.

كما أفاد المصدر عن قيام وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش اليمني واللجان، بتدمير آلية عسكرية سعودية بواسطة عبوة ناسفة في منطقة شوبرة بجيزان مؤكدا مصرع من كان على متنها.

هذا ولقي عدد من العسكريين السعوديين مصرعهم جراء تدمير آليه عسكرية كانوا يستقلونها في جيزان، فيما استهدفت القوة المدفعية للجيش اليمني واللجان الشعبية معسكرات وتجمعات الجيش السعودي في جيزان أيضا.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية سعودية بواسطة عبوة ناسفة في منطقة الشويرة، مؤكدا مصرع طاقمها.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت معسكر العطار السعودي بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مركز عوجبه والطمامة والطور بعدد من قذائف، موقعة خسائر في صفوفهم.

ودمرت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية، السبت، آلية عسكرية سعودية بواسطة عبوة ناسفة في منطقة شويرة بجيزان.

في غضون ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، الأحد، في عمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظات مأرب وتعز والجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية محكمة استهدفت مواقع المرتزقة غرب تبة المطار بمديرية صرواح محافظة مأرب، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية استهدفت مواقع المرتزقة في جبل المزرم بمديرية الوازعية غرب محافظة تعز.

وفي محافظة الجوف أكد المصدر وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة خلال عملية للجيش واللجان في التبة الحمراء بمديرية خب والشعف.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد هاجمت، السبت، مواقع المرتزقة في منطقة الهاملي بمديرية موزع بتعز وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، كما قتل وجرح أعداد من المرتزقة في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم قبالة هيلان بمديرية صرواح بمأرب.

كذلك نفذ الجيش واللجان عمليات هجومية خاطفة على مواقع منافقي العدوان جنوب القرن وجنوب غرب القتب بمديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وبحسب مصدر عسكري فإن الهجوم الذي تزامن مع استهداف صاروخي وتمشيط بمختلف العيارات النارية أدى إلى مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة.

تأتي هذه العمليات النوعية بعد أقل من 24 ساعة على شن عملية هجومية مماثلة على مواقع المرتزقة جنوب القرن بمديرية نهم.

وكان الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما على مواقع مرتزقة العدوان في عيدة الشرقية بمنطقة المجاوحة وأخرى في وادي نملة وجبل وتران والتباب المجاورة بمحاذاة مديرية نهم، قتل وجرح فيها أعداد كبيرة منهم.