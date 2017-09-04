بغداد/نافع الكعبي - فرضت القوات العراقية حصاراً كاملاً على قضاء الحويجة في محافظة كركوك من ثلاثة محاور، جنوباً وشرقاً وغرباً، بينما تفرض قوات البشمركة حصاراً مماثلاً من المحور الشمالي، وسط هروب غالبية قادة تنظيم (داعش) الإرهابي في القضاء مع أسرهم، ومعهم ملفات مهمة تضم أسماء قادة التنظيم في العراق والتعاملات المالية للتنظيم، في حين قال قائد عمليات قادمون يا تلعفر إن أكثر من 2000 من مسلحي تنظيم (داعش) بينهم 50 إنتحارياً قتلوا خلال الحملة العسكرية لتحرير قضاء تلعفر، نافيًا بشدة وجود أي اتفاق مع عناصر التنظيم.

وطوّقت القوات العراقية، مدينة الحويجة من ثلاثة محاور، جنوباً وشرقاً وغرباً، بينما تفرض قوات البشمركة حصاراً مماثلاً من المحور الشمالي. ويفرض (داعش) على السكان الذين يُقدَّر عددهم بنحو 100 ألف نسمة حالياً، إقامة جبرية ويمنع خروجهم إلى ما يسميه (ديار الكفار)، وقد أصدر عقوبات تصل إلى الإعدام لمن يحاول الفرار من المدينة.

وتُسارع بغداد خطاها لتحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم (داعش)، فبعد النجاح في استعادة محافظة نينوى بشكل كامل، بدأت التحضير لاستعادة الحويجة، رابع أكبر قضاء إداري في العراق.

(قادمون يا حويجة) هي التسمية التي أطلقتها الحكومة العراقية على الحملة العسكرية لتحرير الحويجة، ضمن تسميات مماثلة في الموصل وتلعفر والقيارة شمال العراق، مؤكدة أن العمليات العسكرية ستنطلق قريباً جداً. وبات محيط مدينة الحويجة، مركز القضاء الذي يحمل الاسم نفسه، منذ مساء الخميس الماضي، موقعاً لتجمّع الوحدات العسكرية العراقية، إذ أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، في بيان لها الأربعاء، أن هدفها الجديد هو الحويجة وضواحيها المحتلة. ووفقاً لبيان الخلية التي تتبع مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، فإنه تم إرسال وحدات استطلاع ودعم لمحيط المدينة، كما تم إلقاء نحو نصف مليون منشور في سماء المدينة تطالب السكان فيها بالابتعاد عن تجمّعات تنظيم (داعش) ومقراته والتزام منازلهم والاستماع للإذاعة العسكرية التي أطلقها الجيش لسكان المدينة لمعرفة التعليمات التي تستجد في الأيام المقبلة.

وفي الأثناء، أعلن رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي، الاحد، ان القوات الامنية ستستكمل تحرير ما تبقى من محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى قريبا.

وقال الغانمي في تصريح خلال زيارته لقاطع عمليات دجلة في ديالى ولقاءه بالقادة الامنيين في المحافظة، وتابعته وسائل إعلام: إن الواجب المقبل بعد ما اكملت القطعات تحرير نينوى بالكامل، هو اكمال تحرير ما تبقى من اطراف صلاح الدين وديالى وكركوك في الفترة القريبة المقبلة.

واضاف الغانمي: إن هذه القوات ستسحق رؤوس الدواعش العفنة في تلك المناطق.

وكانت خلية الإعلام الحربي، أعلنت في بيان لها، السبت، أن وحدات إضافية تابعة لقيادة قوات الشرطة الاتحادية انطلقت من بغداد لتشارك في عمليات قادمون يا حويجة، بعد أن أعلنت، الخميس، أن طائرات القوة الجوية ألقت ملايين المنشورات على قضاء الحويجة، تتضمن إبلاغ أهالي القضاء بـ (قرب خلاصهم) من تنظيم (داعش)، وقال القيادي في حشد عشائر ناحية البغدادي، في محافظة الأنبار، قطري العبيدي: إن طيران التحالف قصف رتلاً عسكريًا لتنظيم (داعش)، السبت، كان متوجهًا من القائم إلى مدينة عنة الكائنة على بعد 210 كيلومترات غرب الرمادي. وأشار إلى أن القصف أسفر عن مقتل 22 داعشيا، علاوة على تدمير سبع عربات لهم. ويذكر أن طيران التحالف الدولي والطيران العراقي يقصفان، بين الحين والآخر، عربات لتنظيم (داعش) في مناطق عنة وراوة والقائم، غرب الأنبار، تمهيدًا لتحريرها من قبضة التنظيم.

* هروب غالبية قادة داعش وأسرهم من الحويجة

وفي السياق، هرب غالبية قادة تنظيم (داعش) في قضاء الحويجة مع أسرهم، ومعهم ملفات مهمة تضم أسماء قادة التنظيم في العراق والتعاملات المالية للتنظيم.

وكشف مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، الاحد، عن تنامي غير مسبوق لـ (النزوح الليلي) لعوائل تنظيم (داعش) من الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي المحافظة مع اقتراب معركة التحرير.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين يشهد تناميا غير مسبوق لعمليات نزوح ليلية لعوائل داعش نحو مناطق مجهولة واصبحت منازلهم خالية.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان تحرير تلعفر بالكامل بفترة قياسية شكل صدمة كبيرة لقيادات ومسلحي داعش الذين كانوا يتحدثون عن معركة قوية وان تلعفر لن تسقط، لافتا الى ان نزوح العوائل هو هروب جماعي خاصة بعد اعلان اقتراب معركة تحرير الحويجة وبقية المناطق الأخرى.

ولايزال الساحل الايسر لقضاء الشرقاط في قبضة تنظيم (داعش) منذ حزيران 2014، فيما تستعد القوات الامنية لاقتحامه وتحريره من سيطرة التنظيم.

الى ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، الاحد، بأن دوي انفجارين قويين سمعا في قضاء الحويجة جنوب المحافظة احدهما استهدف رتلا مسلحا لتنظيم (داعش).

وقال المصدر في حديث صحافي: إن انفجارين قويين سمع دويهما في اطراف قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، مبينا ان الانفجارين ناجمين عن قصف جوي احدهما ووفق المعلومات الاولية استهدف رتلا مسلحا لتنظيم داعش، وسط انباء مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى.

وعلى صعيد متصل، أفاد النائب عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الاحد، بضرورة ان يبدأ الهجوم بعمليات تحرير قضاء الحويجة من محافظة كركوك باتجاه القضاء، مطالبا بزج قوات (نوعية) حكومية كبيرة لمسك الارض.

وقال جعفر في حديث للسومرية نيوز: إن التركمان وحشده سيقفون بكل ما يملكون من امكانات ومستلزمات مع قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشدين الشعبي والعشائري لدحر داعش المنهزم في الحويجة والرشاد والرياض والزاب والعباسي ومناطق الدبس وجبل حمرين وهي منطقة واسعة وطويلة يصل طولها أكثر من ٣٠٠ كيلومتر وتمتد الى صلاح الدين وديالى شمالا ومناطق من الشرقاط جنوبا، مشيرا الى انه لابد ان يبدأ الهجوم من كركوك باتجاه الحويجة حتى نقضي على احتمال نفوذ داعش الى كركوك أو تهريبهم كما تم في تلعفر.

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس قضاء الحويجة، أحمد خورشيد، لمصدر خبري: إن عملية تحرير الحويجة ستكون نقطة فاصلة سياسياً وعسكرياً، والجميع سينظر لها على أنها تحرير كامل للعراق من داعش، كون بلدات أعالي الفرات على الحدود مع سورية باتت محيّدة تماماً وشبه محسومة لصالح العراقيين، وأضاف خورشيد: على الرغم من أن العملية جاءت متأخرة، لكن معارك تلعفر وسرعة حسمها أعطت القوات الأمنية العراقية زخماً معنوياً إضافياً للهجوم.

وفي سياق التحضير للعملية، قال محافظ كركوك، نجم الدين كريم، في بيان، السبت: إن الإعلان عن بدء التحرك لتحرير الحويجة سيتطلب فتح مخيمات والاستعداد لاستقبال الفارين من المعارك، وأضاف: إن الخطوة مهمة وسنعمل مع اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الحكومية والمنظمات الدولية لاستقبال ما تبقى وتأمين متطلباتهم الإنسانية وضمان العودة السريعة للمناطق التي ستحرر، من دون أن يتطرق في بيانه إلى مشاركة البشمركة في العمليات من عدمها.

ومدينة الحويجة هي مركز رابع أكبر قضاء إداري في العراق، تقع على نهر الزاب الصغير أحد الأنهر العراقية النابعة من عيون الجبال الحدودية بين إيران وتركيا من جهة، والعراق من جهة أخرى. ذُكر في الألواح السومرية باسم (زابو شيالو) ويُعتبر أحد الروافد المهمة لنهر دجلة. وتقع المدينة المحتلة من قبل تنظيم (داعش) منذ منتصف عام 2014 في محافظة كركوك، وتحدها جنوباً الموصل، وشمالاً تكريت.

ويبلغ عدد سكان مدينة الحويجة نحو نصف مليون نسمة، وفقاً لتقارير وزارة التخطيط العراقية للعام 2011، وهم من العشائر العربية، كما تُعتبر الحويجة ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العراق، وتضم عدداً من المدن والبلدات التابعة لها، أبرزها العباسي والرياض والرشاد والزاب. يُطلق على الحويجة تسمية (كحل العين)، كتعبير عن جودة أراضيها الزراعية ومحاصيلها التي تُعتبر من أخصب الترب في الزراعة وما ينتج عنها من محاصيل صيفية وشتوية، يضاف لها الناتج الإجمالي للمحاصيل الزراعية التي تُقدر بمساحة تصل إلى 500 ألف دونم زراعي ذات جودة عالية في الإنتاج.

* يار الله: قتلنا ألفي (داعشي) بتلعفر

وحول معركة (قادمون يا تلعفر)، قال قائد عمليات (قادمون يا تلعفر)، الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، خلال مؤتمر صحافي في بغداد: شرعت قيادة العمليات المشتركة في إكمال العمليات بعد تأمين ما تحتاجه الوحدات العسكرية، بمشاركة الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وبدأت العملية في 20 أغسطس / آب، وحشد 40 ألف مقاتل (ثلاث فرق من الجيش وثلاث فرق من الشرطة وكذلك من جهاز مكافحة الإرهاب وأكثر من 10 ألوية من الحشد، وإسناد الطيران)، إضافة إلى تأمين ممرات آمنة لضمان خروج المدنيين بأمان والخدمات الإنسانية والطبية، والوحدات العسكرية كانت موجودة قبل الشروع في العملية، حيث كان الحشد الشعبي مسؤولاً عن غرب تلعفر، بما يقرب 12 كيلومترًا، مشيرا إلى أن قضاء تلعفر والمحلبية والعياضية لم تكن مطوقة من جميع الجهات كما يدعى، ولم يكن الأمر مشابهًا لما جرى في الساحل الأيمن للموصل، لذلك قررت القوات بدء الهجوم من عدد من المحاور.

وأضاف: دأبت قيادة العمليات المشتركة على تنفيذ الهجوم من محاور عدة لتحرير وتطهير مركز القضاء، الذي تبلغ مساحته 26 كيلومترًا مربعًا في 29 حي ومنطقة، قبل الذهاب إلى العياضية في المرحلة الثانية، وراعينا في عملنا تحشيد القوة الكبيرة للقوات لحسم المعركة في أسرع وقت، ونجحنا في تحرير 1655 كيلومترًا مربعًا خلال 12 يومًا.

وتطرق إلى الدور الكبير للطيران، حيث كانت هناك 344 طلعة جوية قتلت 571 داعشياً ودمرت تسع عربات مفخخة و14 مضافة للمتطرفين، وقُتل أكثر من 2000 إرهابي فضلاً عن تدمير 77 مفخخة و990 عبوة ناسفة وتفكيك 71 منزلاً مفخخًا و66 نفقًا و13 معمل تفخيخ، بالإضافة إلى قتل 50 انتحاريًا. ولفت إلى أن الدواعش كانوا يراهنون على تلعفر، مضيفًا: لم يستسلم أي داعشي لقواتنا ولم يكن أي اتفاق، وسيسري ذلك على الحويجة لنذهب ونقتل العدو، ولم نتفق مع أي منهم، ولذلك قدمنا تضحيات من قواتنا، والمراقب لذلك يرى أن المعركة عنيفة ولا توجد اتفاقات للخروج من المدينة.

* حفر خندق وساتر أمني بمناطق في الانبار

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، الاحد، عن المباشرة بحفر خندق وساتر أمني بين الـ160 كيلو وناحية النخيب جنوب غرب المحافظة.

وقال الفلاحي في حديث للسومرية نيوز: انه تمت المباشرة بحفر ساتر ترابي وخندق شقي امني على الطريق الربط بين منطقة الـ160كيلو غرب الرمادي، وناحية النخيب (400كم جنوب غرب الرمادي).

وأضاف الفلاحي: إن الهدف من الساتر والخندق لمنع عبور العجلات المفخخة وتسلل الإرهابيين باتجاه ناحية الرحالية ومنطقتي الطاش والحميرة جنوب الرمادي.

يذكر أن القوات الأمنية تفرض سيطرتها على قضاء الرمادي بشكل كامل بعد تحريره من تنظيم (داعش) نهاية عام 2015، فيما يحاول بعض الإرهابيين التسلل الى داخل المدينة ويتم كشفهم من قبل القوات الأمنية.

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الاحد، بأن مدنيا اصيب بانفجار جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة هور رجب التابعة للدورة جنوبي بغداد، انفجرت ما اسفر عن اصابة مدني صادف مروره لحظة التفجير.

وشهدت العاصمة، بغداد، الأحد، إنتشاراً مكثفا لقوات مكافحة الإرهاب. وأعلن اللواء الركن حسين العزاوي في جهاز مكافحة الارهاب، الاحد، عن انتشار قطعات من الجهاز في عدد من مناطق العاصمة بغداد، مبينا ان ذلك جاء ضمن خطة عيد الاضحى.

وقال العزاوي في حديث صحافي: إن عدد من قطعات جهاز مكافحة الارهاب انتشرت صباح اليوم، في بعض مناطق العاصمة، مبينا ان هذا الاجراء هو من ضمن خطة عيد الاضحى لمساندة القوات الامنية في فرض الامن بالعاصمة.

* اشتداد الأزمة في كركوك.. وتلويح بحماية دولية

سياسياً، أخذت أزمة كركوك طابعا خطيرا وحساسا، سيما بعد توجهات مجلس المحافظة بشمولها باستفتاء كردستان. فبعد أن اشتدت حدّة الأزمات الأمنية والسياسية، يتوجّه المكون العربي والتركماني نحو طلب الحماية الدولية، في وقت يسعى فيه التركمان لمقاضاة المحافظ الكردي بتهم فساد وخرق القانون.

قياديون عرب في المحافظة يقولون: إن مجلس المحافظة والإدارة المحلية والتي يهمين عليها الكرد يغتصبان حقوق كركوك، ويهدّدان السلم الأهلي فيها تهديداً حقيقياً. هذا الموقف سيدفعهم الى اللجوء الى الامم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للمكونات فيها.

هذا الموقف تقابل ايضا مع موقف تركماني، سيما مع تلوحيات بعض قيادات المكون الى البدء بإجراءات مقاضاة محافظ كركوك الكردي نجم الدين كريم، بتهم الفساد وخروقات إدارية وقانونية، وربما ايضا لمواقف المحافظ الاخيرة من استفتاء كردستان.

ليس هذا وحسب، بل يذهب متابعون الى ان ما يجري في كركوك يضع الحكومة المركزية على المحك، وأهمية تدخلها الفوري بعد التمرد على قرار القضاء العراقي بإلغاء قرار مجلس المحافظة برفع العلم الكردي على دوائر ومؤسسات المحافظة.

يأتي ذلك، في وقت يحذر فيه مراقبون من صراعات قومية في كركوك، بسبب قرار مجلسها المحلي بإجراء الاستفتاء، تمهيداً لضمها الى كردستان.