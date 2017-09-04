قال وزير الطاقة بالوكالة، ستار محمودي، في تصريح لمراسل وكالة تسنيم للأنباء حول مشروع تركيا لإنشاء سد، إيلي سو، ان النقاش بهذا الشأن يتطلّب نوعا من الدبلوماسية ويجب أن يتم تحت مظلة وزارة الخارجية الإيرانية لنقل مايراد قوله الى الطرف الآخر.

وأضاف: وزارة الطاقة لديها رؤية تخصصية ازاء هذا الملف وليست دبلوماسية، وستضع رؤيتها هذه في متناول وزارة الخارجية التي ستحدد طريقة التعامل مع هذا المشروع.

يذكر أن تركيا تعكف على مشروع كبير يدعى (كاب)، ويتضمن انشاء سد (إيلي سو)، الّذي سيمكن هذا البلد من التحكم بـ 45 بالمئة من مياه نهري دجلة والفرات. ويعتقد الكثير من الخبراء أن هذا المشروع ستترتب عليه نتائج سلبية على البيئه في المحافظات الغربية والجنوبية في إيران.