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|رقم الخبر: 202042
|تاريخ النشر: أيلول 03, 2017
|الوقت: 18:18
|الاقسام: محليات
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يؤثر سلبا على محافظات في غرب البلاد وجنوبها
ايران ترد على مشروع تركيا لانشاء (سد ايلي سو)
قال وزير الطاقة بالوكالة، ستار محمودي، في تصريح لمراسل وكالة تسنيم للأنباء حول مشروع تركيا لإنشاء سد، إيلي سو، ان النقاش بهذا الشأن يتطلّب نوعا من الدبلوماسية ويجب أن يتم تحت مظلة وزارة الخارجية الإيرانية لنقل مايراد قوله الى الطرف الآخر.
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