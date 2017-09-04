أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزائري، انه لا يحق لأميركا أن تتخذ أي قرار بشأن الشؤون الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي معرض رده على تصريحات مسؤولين أميركيين حول تفتيش المراكز العسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال العميد جزائري في تصريح له، الاحد، أن هذه التصريحات لا تتلائم والجانب الحقوقي لنص خطة العمل المشترك، ومن الجانب الآخر، إنها تمس بالأمن الوطني لإيران.

واضاف: ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار السياسات والتدابير والبرامج المدروسة مسبقا، تطور إجراءاتها الدفاعية وانها لا تكترث بالتهديدات والدعايات في هذا المجال.

وأردف: ليعلم الذين يتحدثون عن (متمم الإتفاق النووي) ان متمم هذا الإتفاق هو في الحقيقة عبارة عن تنفيذ الإلتزامات المنصوص عليها في إطار هذا الإتفاق من قبل إميركا وكافة الأطراف المتفاوضة الأخرى.

وتابع: إذا تتصور أميركا ان هذا الإتفاق ليس ذو قيمة لها، فلتتصرف كما تشاء، لكنها بالتأكيد لا تستطيع أن تتخذ اي قرار يخص الشؤون الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وان الأميركان يعرفون جيدا ان ثرثرة أعضاء حكومة ترامب حول السيطرة على المراكز العسكرية الإيرانية أو تفتيشها ليس لها أدنى قيمة.

وأعتبر العميد جزائري مسار التطورات الإيرانية في المجالات العسكرية والدفاعية بانه جديد وقال: بينما تمتلك أميركا أكبر ترسانة نووية ومختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحظورة وتضيف بانتظام إلى حجمها وعددها، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تعمل أبدا على إنتاج الأسلحة النووية بسبب معتقداتها الدينية.