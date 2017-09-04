أكد وزير الدفاع، أمس الاحد، أن وزارته تواصل بقوة إسناد القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية، مضيفاً: نضع على جدول اعمالنا تصنيع معدات عسكرية في أقصر وقت وأفضل جودة.

وخلال مشاركته في ملتقى كبار مدراء وزارة الدفاع الايرانية، قال العميد امير حاتمي: نشهد خلال هذه الايام عودة جثمان الشهيد حججي الى إيران، ووفق تصريح قائد الثورة المعظم، فإن الشهيد حججي أصبح حجة لنا جميعا على الأرض.

كما أعرب العميد حاتمي عن تقديره للثقة التي أولاها اياه سماحة القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية والثقة التي منحها له نواب البرلمان، وقال: ان التصويت القاطع لنواب البرلمان لوزير الدفاع، يشير الى ثقة الشعب بقطاع الدفاع، وهذا ما حصل على يد ممثلي الشعب الايراني الباسل.

وأضاف: ان القوات المسلحة تحظى بثقة الشعب الايراني، وأن التصويت القاطع لنواب البرلمان أثبت ان إرادة النواب استقرت على إسناد القوات المسلحة ودعمها ودعم قطاع الدفاع والقوة الرادعة.

وأشار وزير الدفاع الى برنامجه لإدارة وزارة الدفاع خلال السنوات الأربع القادمة، ورأى ان تنفيذ هذا البرنامج يستلزم التعاون والتآزر بين جميع المنتسبين في جميع أقسام الوزارة، وأشاد بأداء وزير الدفاع السابق، العميد حسين دهقان، وذكر أنه تم تحقيق انجازات جيدة في فترة تصديه للوزارة، وأكد انه ينبغي المضي قدما بهذه الامانة بكل قوة، وتسليمها الى جيل المستقبل.

وأوضح ان برنامج وزارة الدفاع للسنوات الاربع الثانية، سيكون اكثر تكاملا من الفترة السابقة، وقد تم اعداده من قبل هيئة عليا، وأكد ان هذا البرنامج متكامل ومتناسق ودقيق وعملي، ومن خلال تنفيذه سيتم اتخاذ خطوات جيدة للغاية في وزارة الدفاع.

وبيّن أن إسناد القوات المسلحة سيستمر بقوة، وقال: على جميع القطاعات الصناعية ان تتسلم متطلبات القوات المسلحة، وأن تسلم المنتجات والمعدات في اقصر فترة زمنية وبأفضل جودة، لنشهد زيادة القوة الردعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.