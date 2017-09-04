أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أن مضمون الإتفاق النووي هو الذي يحدد نطاق وصول المفتشين الدوليين وليس الدوافع الاميركية.

وردا على اصرار الاميركيين على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت العسكرية الايرانية، وجه ظريف في صفحته الخاصة على تويتر انتقادا لاذعاً للاميركيين، حيث أشار الى الضغوط التي مارستها السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة خلال زيارتها الى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، ومحاولتها إقناع المدير العام للوكالة الدولية، يوكيا امانو، بإرسال مفتشي الوكالة لتفقد المنشآت العسكرية الايرانية، على خلفية الإتفاق النووي.

وكتب ظريف على تويتر: إن التحقق من إلتزام ايران بالإتفاق النووي يتم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبناء على مضمون الإتفاق، وليس على أساس الدوافع الخفية للمسؤولين الاميركيين أو أعضاء اللوبيات.

الى ذلك، وفي تصريح ادلى به على هامش تفقد فريق من المراسلين للمنشآت النووية في البلاد، اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، ان هناك الكثير من الزبائن لشراء الماء الثقيل من ايران، مشيرا الى ان الحديث حول تفتيش المنشآت العسكرية الايرانية مجرد ضجة اعلامية، وقال: على الشعب الايراني الأبي ان يعلم ان الانشطة النووية وخاصة في مجال تخصيب اليورانيوم تمضي الى الامام قدما بشكل جيد، طبعا لدينا قيود بنسبة حوالي ثلث اجهزة الطرد المركزي تعمل بشكل أقل مقارنة مع السابق، ولكن ثلثي الأجهزة تعمل في عملية التخصيب، وان جميع اقسام مجمع (الشهيد احميد روشن) للتخصيب تعمل بشكل نشط جدا.

وفيما يخص مفاعل اراك، قال كمالوندي: إن اعادة تصميم المفاعل تمضي بشكل جيد، وان اسمه الجديد (مفاعل خنداب للماء الثقيل)، ومصنع انتاج الماء الثقيل ايضا مستمر في الانتاج وينتج حوالي 20 طنا سنويا، ولحسن الحظ ان هنالك سوقا دولية جيدة له، حيث ان العديد من الدول والشركات ترغب بشرائه نظرا لنوعيته الجيدة، وقد جرى تصدير مقادير منه الى روسيا واميركا.

واضاف: من المهم نقل هذه الرسالة الى الرأي العام وهي: إن انشطة الصناعة النووية الايرانية تمضي بشكل جيد، واستنادا الى البرنامج المرسوم والذي قُدّم الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان عملية التخصيب تجري بشكل جيد، وان الجيل الجديد من اجهزتنا للطرد المركزي في حالة تطوير، وسيتم انتاجها بشكل مكثف طبقا للجدول الزمني في اطار خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي).

وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية قائلا: في المجالات الأخرى غير تصنيع الاجهزة الجديدة، لا توجد لدينا قيود في الإتفاق النووي، وسيتم متابعتها بقوة، وسنقدم مزيدا من التقارير في مجال الطب النووي ان شاء الله.

وحول المطالب المطروحة بشأن تفتيش المنشآت العسكرية الايرانية، قال كمالوندي: إن ايران اوضحت مرارا ان لدينا اطارا لكل عملية تفتيش، واطر الضمانات والبرتوكول الاضافي والإتفاق النووي، وليس الهدف من عمليات التفتيش، تفقد المنشآت العسكرية، وان المواضيع المطروحة في هذا المجال انما هي مجرد ضجة اعلامية.

وتابع قائلا: نتابع القضايا بدقة، والامر ليس بان تقوم الوكالة الدولية باجراءات منفردة من ذاتها، فعادة ما نقوم بتقديم المعلومات والتي يتم التحقق منها، ولو كانت لدى الوكالة استفسارات أو نقاط غموض فمن الطبيعي سنجيب عليها.

واضاف كمالوندي: في بعض الحالات ربما يكون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اسئلة وتريد الوصول (الى بعض المراكز)، هذه الاسئلة يجب ان تطرح عندما تكون هناك شكوك قوية بان هناك نشاطا نوويا، وهذه متعلقة بالهواجس السابقة والتي ادت الى الحصول على اذن بتفقد موقع بارتشين، وهذا الملف تم اغلاقه، ونظرا الى انه لم تبق مسألة جديدة للوكالة الدولية، فان الروايات المفبركة متعلقة بالضجة الاعلامية، ويجب على وسائل الاعلام توخي الدقة بهذا الخصوص.