قال المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية منحت تأشيرات الدخول للوفد الدبلوماسي السعودي لزيارة ايران ويتوقع وصوله الى طهران بعد انتهاء مراسم الحج.

وفي تصريح ادلى به لمراسل ارنا، الاحد، اوضح قاسمي ان الوفد السعودي سيزور طهران لتفقد المقرات الدبلوماسية السعودية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي نفس الوقت فان ايران ستتفقد مقراتها الدبلوماسية في السعودية.

وأكد ان ايران والسعودية اتفقتا على زيارة الوفدين الايراني والسعودي للبلد الآخر لتفقد المقرات الدبلوماسية في الرياض وطهران.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان تأشيرات الدخول للوفد السعودي صدرت منذ فترة، لكنه ولأسباب تتعلق بهم لم تتم هذه الزيارة، ويتوقع إجراؤها بعد انتهاء مراسم الحج.

ووصف قاسمي الخبر الذي بثته بعض وسائل الاعلام حول دفع تعويضات بأنه لا اساس له من الصحة، مؤكدا ان هذه الزيارة لا ترتبط بالتعويض ولم تجر محادثات حول هذا الموضوع.

وأكد قاسمي ان الوفد الايراني حصل قبل اسبوعين على تأشيرة الدخول عن طريق عمان الا انه لم يحدد بعد موعد زيارته للرياض، ومنحت طهران قبل شهرين التأشيرة للوفد السعودي.

واضاف: إن الوفد السعودي طلب رخصة طيران وتم منحه اياها وبهذا فان الوفد السعودي سيصل الى ايران برحلة خاصة.

يذكر ان السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ايران مطلع عام 2016.