وفرنسا تدعو الى الرد بأكبر قدر ممكن من الحزم على التجربة

أعلنت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد ان بيونغ يانغ نجحت في صنع قنبلة هايدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي باتت تمتلكه.

وقالت الوكالة ان الزعيم كيم جونغ-اون تفقد هذه الرأس الحربية الذرية خلال زيارة الى معهد الاسلحة النووية، واكد ان كل مكونات القنبلة الهايدروجينية صنعت 100% في بلدنا.

وكانت كوريا الشمالية نجحت اخيرا باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات ليصبح السؤال الاهم بعد هذا الانجاز، هو ما اذا كانت بيونغ يانغ تمكنت من تصغير أسلحتها النووية الى حجم رأس صاروخية، وما اذا كانت تمتلك قنبلة هايدروجينية عملانية.. واذا ثبت صحة الاعلان الكوري الشمالي فان الجواب على هذا السؤال يصبح نعم.

ونقلت الوكالة الرسمية عن كيم قوله: إن الرأس الحربية التي تفقّدها هي سلاح ذري حراري ذو قوة تفجيرية خارقة صنعناه بجهودنا وتكنولوجيتنا.

وارفقت الوكالة النبأ بصور ظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي مرتديا بزة سوداء ويتفحص غلافا معدنيا ذا نتوءين.

وكانت بيونغ يانغ أطلقت الثلاثاء صاروخا بالستيا متوسط المدى من طراز (هواسونغ-12) فوق اليابان، في تصعيد جديد للأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعدما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين عابرين للقارات وضعا قسما كبيرا من الأراضي الأميركية في مرمى نيرانهما.

* رصد زلازل ناتجة عن انفجارات في كوريا الشمالية

من جهة أخرى، سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأحد، زلزالا قوته 2ر5 درجة في كوريا الشمالية على عمق صفر كلم، واصفة بذلك ما حدث (بالانفجار).

وأشارت هيئة المسح الأميركية إلى ان الهزات وقعت على بعد 2ر48 كيلومتر شمال غرب كيلتشهو بمقاطعة هامجيونج بكوتو الشمالية حيث موقع التجارب النووية لكوريا الشمالية.

كما أعلن مركز الزلازل الصيني؛ ان زلزالا بلغت قوته 3ر6 درجة، يحتمل ان يكون سببه انفجارا، وقع أمس الأحد في كوريا الشمالية.

ووفقا للمركز الصيني، تم تسجيل الزلزال المحتمل ان يكون سببه انفجارا في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلى في كوريا الشمالية، بنقطة إحداثيات 35ر41 درجة شمالا وخط طول 11ر129 درجة شرقا. ويذكر أن عمق الزلزال كان (0) متر.

بدورها أعلنت الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، ان الزلزال الذي تم تسجيله في كوريا الشمالية من الممكن أن يكون مفتعلا، مشيرة إلى ان سيئول لا تستبعد قيام بيونغ يانغ بتجربة نووية سادسة.

ونقلت وكالة رونهاب عن ممثلين للإدارة الرئاسية الامريكية قولهم: إن كوريا الشمالية قد تكون أجرت تجربة نووية سادسة.. نستدعي مجلس الأمن القومي للاجتماع.

* الحكومة اليابانية تؤكد ان كوريا الشمالية أجرت تجربة نووية

وأكدت الحكومة اليابانية ان كوريا الشمالية اجرت الاحد تجربة نووية سادسة، بعدما سجلت عدة وكالات اجنبية لرصد الزلازل (انفجارا) بالقرب من موقعها للاختبارات النووية.

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو لصحافيين: إن الحكومة تؤكد ان كوريا الشمالية أجرت تجربة نووية، وذلك بعدما درست معلومات وكالات الارصاد الجوية ومعلومات أخرى.

واضاف: إن طوكيو وجهت احتجاجا الى سفارة كوريا الشمالية في بكين قبل تأكيد التجربة، قالت فيها ان هذه التجربة لا يمكن الصفح عنها اطلاقا.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن اجهزة الارصاد الجوية ان (الزلزال الاصطناعي) الذي وقع الاحد في كوريا الشمالية وكان تجربة نووية على الارجح، اقوى بـ 8ر9 مرة من الهزة التي نجمت عن التجربة النووية الخامسة.

وقال مسؤول في ادارة الارصاد الجوية الكورية الجنوبية للوكالة: لم يكن اكبر بـ 8ر9 مرة من التجربة النووية التي اجريت في ايلول/سبتمبر 2016 فقط، بل الاقوى على الاطلاق، بين التجارب التي اجرتها بيونغ يانغ.

* فرنسا تدعو الى الرد بحزم على التجربة

ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد الاسرة الدولية الى التحرك (باكبر قدر ممكن من الحزم) بعد التجربة النووية الكورية الشمالية الاخيرة التي اعتبر انها تشكل (مساسا بالسلام والامن).

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: إن رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون يدين باشد العبارات التجربة النووية الجديدة التي قامت بها كوريا الشمالية وتأتي بعد سلسلة تجارب بالستية تؤكد رغبة بيونغ يانغ المتكررة بالمساس بالسلم والامن الدوليين.

واضاف البيان: إن رئيس الجمهورية يدعو اعضاء مجلس الامن الدولي الى الرد بسرعة على هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي من قبل كوريا الشمالية (...) ويرغب ايضا في رد موحد وواضح من الاتحاد الاوروبي.