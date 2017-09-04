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رقم الخبر: 202036 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: محليات  
إصابة جندي إثر إنفجار مواد من بقايا الحرب في قصرشيرين

إصابة جندي إثر إنفجار مواد من بقايا الحرب في قصرشيرين

قال مساعد حاكم قضاء قصرشيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه (غرب) ان جنديا اصيب بجروح بليغة إثر إنفجار مواد متفجرة من بقايا الحرب المفروضة في منطقة نفت شهر في مدينة سومار الحدودية التابعة لمحافظة كرمانشاه.
وأضاف نعمت الله نازبروردة يوم الأحد خلال حديثه لمراسل إرنا، ان الانفجار تسبب في قطع أصابع رجل الجندي خلال عمليات الحفر لنصب الخيام حيث تم نقله على الفور بمروحية الى احدى المراكز العلاجية لمحافظة كرمانشاه.
وخلال العام الماضي، وقع 20 إنفجارا للألغام المتبقية من الحرب المفروضة في منطقة قصر شيرين الحدودية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين .
وإن القوات العسكرية والمزارعين والقرويين والبدو الرحل في هذه المنطقة وكذلك قوات إزالة الألغام من المناطق الملوثة هم أكثر الناس إصابة بالألغام في قصر شيرين.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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