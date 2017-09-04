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|رقم الخبر: 202036
|تاريخ النشر: أيلول 03, 2017
|الوقت: 17:39
|الاقسام: محليات
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إصابة جندي إثر إنفجار مواد من بقايا الحرب في قصرشيرين
قال مساعد حاكم قضاء قصرشيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه (غرب) ان جنديا اصيب بجروح بليغة إثر إنفجار مواد متفجرة من بقايا الحرب المفروضة في منطقة نفت شهر في مدينة سومار الحدودية التابعة لمحافظة كرمانشاه.
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