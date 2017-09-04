قال المدير العام لشؤون العتبات المقدسة بمنظمة الحج والزيارة الايرانية محسن نظافتي ان اكثر من 15 الف زائر، سجلوا اسماءهم في موقع (سماح) الالكتروني الخاص بمراسم الزيارة، للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين(ع) في كربلاء المقدسة لحد الآن.

واضاف محسن نظافتي، في تصريح ادلى به لمراسل فارس يوم الاحد، لا هواجس لدى الزائرين بفضل تسجيل اسمائهم وادخال المعلومات المرتبطة في موقع (سماح) على الانترنت والحصول على تأشيرة الدخول الى العراق.

ونوه المسؤول في منظمة الحج والزيارة الى ان عملية تسجيل الزائرين اسماءهم على موقع سماح ومنح تأشيرات الدخول يستمر لغاية اقتراب موعد الزيارة الاربعينية، لافتا الى ان سعر تأشيرة الدخول تبلغ 40 دولارا الا ان الدفع سيكون بالعملة الوطنية (الريال) ويعادل مليون و 900 الف ريال.