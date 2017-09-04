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|رقم الخبر: 202034
|تاريخ النشر: أيلول 03, 2017
|الوقت: 17:32
|الاقسام: محليات
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15 ألف إيراني سجلوا أسماءهم لحد الان للمشاركة في زيارة الأربعين
قال المدير العام لشؤون العتبات المقدسة بمنظمة الحج والزيارة الايرانية محسن نظافتي ان اكثر من 15 الف زائر، سجلوا اسماءهم في موقع (سماح) الالكتروني الخاص بمراسم الزيارة، للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين(ع) في كربلاء المقدسة لحد الآن.
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