قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: إن دول مجموعة (بريكس) يجب أن تعمل على تحرير التجارة وفتح الاقتصاد العالمي.

وأضاف شي، الأحد، في بدء أعمال قمة المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والمنعقدة في مدينة شيامن بجنوب شرق الصين وتستمر ثلاثة أيام: انه ينبغي على دول بريكس أن تستكشف وسائل إبتكار غير مكلفة. وتابع: ان الصين ترحب بحرارة بشركات من دول أخرى للاستثمار فيها.

وسيتجمع قادة دول المجموعة في شيامن حتى يوم الثلاثاء، وهو ما يمنح الصين باعتبارها الدولة المضيفة، فرصة جديدة لتؤكد نفسها كحصن للعولمة في مواجهة أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أمريكا أولاً). وستنضم إلى قمة بريكس دول أخرى كمراقبين وهي تايلاند والمكسيك ومصر وغينيا وطاجيكستان، وسيناقش المسؤولون خطة (بريكس زائد) لتوسعة محتملة للمجموعة وقبول أعضاء جدد.

ومن المنتظر أن يصل الرئيس المكسيكي، إنريكي بينيا نييتو، إلى الصين لمناقشة مسائل التجارة والاستثمار، مع تهديد ترامب مجدداً بإلغاء إتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، التي وقعت منذ 23 عاماً، والتي يقول إنها تقتل فرص العمل في الولايات المتحدة.

وقال شي أمام رؤساء شركات ومسؤولين كبار: (يجب أن نمضي قدماً صوب فتح الاقتصاد العالمي وتحرير وتسهيل التجارة، وخلق قيمة عالمية جديدة، وتحقيق إعادة التوازن للاقتصاد العالمي). وأضاف أنه لا تزال لديه (ثقة كاملة) في تنمية دول بريكس، رغم إدعاءات بتضاؤل أهمية المجموعة نظراً لتباطؤ النمو.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون إن من المتوقع أن يتوصل اجتماع بريكس إلى (توافق على إتخاذ إجراءات) لمعارضة سياسة الحماية التجارية. وأضاف: ان الصين مهتمة باتفاقية تجارة حرة محتملة مع المكسيك.