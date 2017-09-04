أعلن رئيس إتحاد الصادرات الإيراني، محمد لاهوتي، إن زيادة حجم الصادرات إلى الصين والعراق وكذلك تحول كوريا الجنوبية إلى ثالث شريك تجاري لإيران مؤشر على تنوع الأسواق والتجارة المباشرة التي إزدادت بعد الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية.

وفي دراسة تناولت إحصائيات الجمارك الإيرانية حول التجارة مع الدول الأجنبية خلال الأشهر الخمسة من العام الإيراني الجاري (بدأ في 20 آذار/ مارس الماضي)، قال لاهوتي: إن حجم صادرات إيران للصين شهد زيادة بمعدل 10 بالمائة، فيما شهد حجم الصادرات إلى العراق زيادة بنسبة 4 بالمائة وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 8 بالمائة، لافتاً إلى أن هذا مؤشر على تنوع مناطق التصدير.

وقال لاهوتي: إن كوريا الجنوبية تتجه لتكون أول شريك تجاري لإيران، مشيراً إلى أن كوريا تحولت من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة في حجم الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الجاري. وأشار إلى أن العراق يمثل سوقاً مهماً بالنسبة لإيران وقد شهدت الصادرات الإيرانية إليها نمواً ملحوظاً، فيما شهدت الصادرات الإماراتية لإيران تراجعاً ملحوظاً. وأضاف: بالنسبة للإستيراد، فان كلاً من الصين والإمارات وكوريا الجنوبية والهند وتركيا تمثل شركاء أصليين بالنسبة لإيران.

وأشار لاهوتي إلى أن حجم البضائع التي مرت عبر الجمارك خلال الأشهر الخمسة بلغت 62 مليوناً و266 ألف طن، لافتاً إلى أن حجم الإستيراد بلغ 48 مليونا و41 ألف طن، فيما بلغ حجم التصدير 14 مليوناً و225 ألف طن. وقال: إنه وخلال الأشهر الخمسة من العام الجاري تم إستيراد ما قيمته 19 ملياراً و442 مليون دولار من أنواع السلع أي بزيادة 49ر16 بالمائة عن المدة المشابهة من العام الماضي.

يذكر أن حجم التجارة الإيرانية شهد خلال الأشهر الخمسة من السنة الايرانية الجارية نمواً بمعدل 34ر5 بالمائة مقارنة مع المدة المشابهة من العام الماضي، وبلغ حجم التصدير والإستيراد 36 ملياراً و635 مليون دولار.