واكد آية الله كعبي، في كلمة القاها خلال مراسم الاستعراض الصباحي للقوات المسلحة في محافظة خوزستان بمناسبة اسبوع قوة الدفاع الجوي، على ضرورة استمرار القوات المسلحة في نهجها الثوري والرسالي.

واعتبر ان الامن في ايران الاسلامية يقوم على اساس محورية الشعب والولاية.

ووصف القوات المسلحة بمثابة مظهر للكرامة الوطنية والقوة والاستقرار والامن ومرسى الامان في ترسيخ الثقة بهدف تعزيز كرامة ايران وأمنها.

ونوه الى ان صنوف القوات المسلحة الايرانية تكمل احداهما الاخرى وتصمد في مواجهة الاعداء بفضل علاقات الاخوة والتضامن والعلاقات الحميمة القائمة بين اوساطها.

ولفت الى انه ينبغي تعريف القوات المسلحة الايرانية من خلال صفاتها الثورية والرسالية والشعبية كما ان الايمان بيوم الحساب يتصدر هذه المواصفات.