  • الإثنين ١٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202030 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: اقتصاد  
ألمانيا توقّع إتفاقية شراء الميثانول مع إيران

ألمانيا توقّع إتفاقية شراء الميثانول مع إيران

أعلن المسؤول في صناعة البتروكيماويات، حسن بيغي، إن شركة ألمانية كبرى وقعت مع إيران إتفاقية شراء مادة الميثانول (مدفوع الثمن مقدماً) المنتجة في مجمع مرجان قيد الاستثمار .

وفي تصريح له يوم السبت، قال بيغي: إن عملية بناء مصنع مرجان للبتروكيماويات شهدت تقدماً بمعدل 96 بالمائة، مشيراً إلى أن المصنع سيبدأ إنتاجه خلال العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 مارس/ آذار). وقال: انه مع توقيع إتفاقية شراء مادة الميثانول من قبل الشركة الألمانية، فان تمويل إستكمال مشروع مرجان قد تم تأمينه بالكامل. ولفت إلى أن هذه الإتفاقية سوف توفر وخلال عامين كل نفقات الإستثمار الخاصة بمشروع مرجان. وأشار إلى أن مشروع مرجان يعتبر المشروع البتروكيماوي الأول الذي نجح في الحصول على إتفاقية مدفوعة الثمن مقدماً من قبل إحدى الشركات الأوروبية.

يذكر أن مشروع مرجان البتروكيماوي، وفي حال إستثماره بشكل كامل، سينتج أكثر من مليون و650 ألف طن من مادة الميثانول سنوياً.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، إن حجم إنتاج إيران للمنتجات البتروكيماوية من المتوقع أن تصل حتى نهاية العام الإيراني الجاري إلى 72 مليون طن بقيمة 17 مليار دولار وذلك مع تدشين 6 مشاريع جديدة في هذا المجال.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1223 sec