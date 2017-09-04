أعلن المسؤول في صناعة البتروكيماويات، حسن بيغي، إن شركة ألمانية كبرى وقعت مع إيران إتفاقية شراء مادة الميثانول (مدفوع الثمن مقدماً) المنتجة في مجمع مرجان قيد الاستثمار .

وفي تصريح له يوم السبت، قال بيغي: إن عملية بناء مصنع مرجان للبتروكيماويات شهدت تقدماً بمعدل 96 بالمائة، مشيراً إلى أن المصنع سيبدأ إنتاجه خلال العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 مارس/ آذار). وقال: انه مع توقيع إتفاقية شراء مادة الميثانول من قبل الشركة الألمانية، فان تمويل إستكمال مشروع مرجان قد تم تأمينه بالكامل. ولفت إلى أن هذه الإتفاقية سوف توفر وخلال عامين كل نفقات الإستثمار الخاصة بمشروع مرجان. وأشار إلى أن مشروع مرجان يعتبر المشروع البتروكيماوي الأول الذي نجح في الحصول على إتفاقية مدفوعة الثمن مقدماً من قبل إحدى الشركات الأوروبية.

يذكر أن مشروع مرجان البتروكيماوي، وفي حال إستثماره بشكل كامل، سينتج أكثر من مليون و650 ألف طن من مادة الميثانول سنوياً.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا)، إن حجم إنتاج إيران للمنتجات البتروكيماوية من المتوقع أن تصل حتى نهاية العام الإيراني الجاري إلى 72 مليون طن بقيمة 17 مليار دولار وذلك مع تدشين 6 مشاريع جديدة في هذا المجال.