  • الإثنين ١٢ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 04, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 202029 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: اقتصاد  
بالأرقام.. كم يدر الحج على الخزينة السعودية سنوياً؟

بالأرقام.. كم يدر الحج على الخزينة السعودية سنوياً؟

في ظل ما تشهده السعودية من تراجع في إيراداتها النفطية الناجمة عن انخفاض أسعاره، يعتبر الحج من أهم الإيرادات البديلة للنفط لما يدره من مليارات الدولارات على الميزانية.

وبلغ عدد حجاج هذا العام 350ر2 مليون حاج منهم 750ر1 مليون حاج من 168 جنسية قدموا من خارج المملكة. وينفق كل حاج عدة آلاف من الدولارات على السكن والتغذية والهدايا، هذا عدا عن مصاريف النقل الجوي.

وقال ماهر جمال، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، إن (نفقات الحجاج -من الداخل والخارج- خلال هذا العام يمكن أن تبلغ 20 - 26 مليار ريال سعودي (33ر5 إلى 67ر6 مليار دولار)، مقابل 14 مليار ريال (37ر3 مليار دولار) العام الماضي). وعزا جمال هذه الزيادة (إلى ارتفاع عدد الحجاج بنسبة 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي).

وذكر المؤرخ لوك شانتر، المتخصص في الحج أثناء الحقبة الاستعمارية، أنه (حتى اكتشاف النفط كان الحج يمثل المصدر الأول لمداخيل السعودية). وأضاف: (حتى قبل الإسلام كانت مكة موقعاً تجارياً.. كانت مكاناً للتبادل التجاري الدولي اختلط فيه باستمرار الجانبان الديني والتجاري).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1576 sec