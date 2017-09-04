في ظل ما تشهده السعودية من تراجع في إيراداتها النفطية الناجمة عن انخفاض أسعاره، يعتبر الحج من أهم الإيرادات البديلة للنفط لما يدره من مليارات الدولارات على الميزانية.

وبلغ عدد حجاج هذا العام 350ر2 مليون حاج منهم 750ر1 مليون حاج من 168 جنسية قدموا من خارج المملكة. وينفق كل حاج عدة آلاف من الدولارات على السكن والتغذية والهدايا، هذا عدا عن مصاريف النقل الجوي.

وقال ماهر جمال، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة، إن (نفقات الحجاج -من الداخل والخارج- خلال هذا العام يمكن أن تبلغ 20 - 26 مليار ريال سعودي (33ر5 إلى 67ر6 مليار دولار)، مقابل 14 مليار ريال (37ر3 مليار دولار) العام الماضي). وعزا جمال هذه الزيادة (إلى ارتفاع عدد الحجاج بنسبة 20% هذا العام مقارنة بالعام الماضي).

وذكر المؤرخ لوك شانتر، المتخصص في الحج أثناء الحقبة الاستعمارية، أنه (حتى اكتشاف النفط كان الحج يمثل المصدر الأول لمداخيل السعودية). وأضاف: (حتى قبل الإسلام كانت مكة موقعاً تجارياً.. كانت مكاناً للتبادل التجاري الدولي اختلط فيه باستمرار الجانبان الديني والتجاري).