قال مساعد الدائرة العامة للصناعة والمناجم في الشؤون التجارية بمحافظة إيلام (غرب): ان تجار هذه المحافظة صدروا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بضائع بقيمة أكثر من 190 مليوناً و886 ألف دولار الى العراق.

وأضاف جميل شوهاني، الأحد، خلال حديثه لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): انه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تم تصدير بضائع بقيمة 479 مليوناً و534 ألفاً و6 دولارات عن طريق جمارك محافظة إيلام (الكائنة في مدينة مهران الحدودية) الى العراق. كما ذكر أن ما قيمته 190 مليوناً و886 ألفاً و741 دولاراً من هذا الحجم من السلع يتعلق بصادرات محافظة إيلام، و288 مليوناً و647 ألفاً و285 دولاراً يتعلق بصادرات سائر المحافظات التي نقلت عن طريق الحدود البرية لهذه المحافظة الى العراق.

وأردف: حسب التخمينات يتوقع أن تصل صادرات السلع الايرانية عن طريق مختلف الجمارك الحدودية الإيرانية الى العراق الى ملياري دولار حتى نهاية العام الجاري. وقال مضيفاً: قد تم تصدير القسم الأكبر من هذا الحجم المتوقع للصادرات حتى الآن عن طريق الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الإدارة العليا لمحافظة إيلام وتوقيع مذكرات التفاهم الثنائية مع مختلف المحافظات العراقية المجاورة كميسان وواسط وديالى وبابل والتخطيط الثنائي لمضاعفة الصادرات عن طريق حدود مهران.

وأوضح ان الصادرات الرئيسية (من كافة الجمارك الإيرانية) في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام من حدود مهران إلى العراق كانت تشمل مواد البناء والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيك والسيارات وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات.

في سياق آخر، أعلن وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي، السبت، قرب افتتاح 3 خطوط جوية جديدة، من مطاري بغداد والبصرة إلى كل من موسكو والكويت وطهران.

وأشار بحسب بيان لوزارة النقل، الى أنه (جرى الإتفاق بين الطيران المدني العراقي والطيران المدني الروسي على إستئناف تسيير الرحلات الجوية بين بغداد وموسكو بعد توقف دام نحو 13 عاماً). وبيّن أن (هذا الخط المهم سيتيح للطيران المدني العراقي دخول المجال الجوي الأوروبي ويفتح آفاقاً للمسافر العراقي في مجالات التجارة والسياحة والعمل والعلاج ويرجع ذلك إلى تطور الأداء العلمي والاقتصادي لروسيا).

من جانب آخر، أشار الحمامي الى أن (سينطلق خط جوي آخر من مطار البصرة باتجاه مدينة الكويت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل حركة تنقل المسافرين بين البلدين، خصوصاً مع قرب موسم الزيارات المليونية). ولفت إلى أنه (سيتم افتتاح خط جوي آخر من مطار البصرة الدولي باتجاه العاصمة الايرانية طهران ليلبي رغبة مسافري المحافظات الجنوبية باتجاه جمهورية ايران الإسلامية).