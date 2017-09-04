وصف مساعد وزير النفط الايراني في الشؤون الدولية والتجارية، ترحيب الشركات الأجنبية بالمشاركة في القطاع النفطي بأنه منقطع النظير، معرباً عن اعتقاده بأن ازدهارا لا سابق له سيشهده هذا القطاع خلال العامين القادمين.

وقال أمير حسين زماني نيا، في تصريح له، الأحد: ان اجتذاب الاستثمارات الأجنبية متعلق بعدة عوامل أولها الأجواء السياسية في البلاد، وثانيها العقود وأسلوب المفاوضات. وأضاف: ان ماضي الصناعة النفطية الايرانية يعود الى أكثر من مائة عام، إلا أن إنتاجنا النفطي لا يوازي حجم الاحتياطي وهو أمر يمكنه أن يشكل فرصة لاجتذاب الاستثمارات. وأكد بأن أوضاع الصناعة النفطية الايرانية هي الآن في أفضل حالاتها لاستقطاب الرساميل، وان الشركات الكبرى راغبة بالاستثمار في ايران. وتابع: ان مسيرة المفاوضات مع الشركات الأجنبية تمضي بصورة جيدة، لذا نأمل بأن نصل الى نتيجة اللازمة في الفرصة المناسبة.

وأوضح بأنه وفقاً لقرار لجنة الاقتصاد المقاوم يتوجب إيصال 10 عقود الى النتيجة اللازمة حتى نهاية العام الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2018)، في حين لم يتم سوى تحقيق واحد منها لغاية الآن. وصرح بأن المفاوضات مع الشركات الأجنبية للحضور في الصناعة النفطية الايرانية تجري بصورة موازية وان الكثير من هذه الشركات قد قدمت أو ستقدم قريباً مشروع التنمية الشامل (إم.دي.بي).

وحول إسم الشركة التالية التي سيتم إبرام العقد معها، قال زماني نيا: لا يمكن القول أي شركة، إلا أن المفاوضات مع الشركات الروسية تمضي الى الأمام بصورة جيدة، ولو أجرى زملاؤنا المفاوضات التقنية سنصل الى النتيجة اللازمة في غضون شهرين أو ثلاثة.

هذا وسجل متوسط الخام الايراني الخفيف في الأسبوع المنتهي 25 أغسطس/ آب إرتفاعاً بواقع 24ر1 إلى 51 دولاراً للبرميل. وتأتي زيادة النفط الايراني الخفيف على وقع توقعات وصول إعصار (هارفي) لمنطقة خليج المكسيك في الأسبوع الماضي، ما تسبب بإرتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

من جهة أخرى، سجل الخام الإيراني الثقيل (أحد خامات أوبك) متوسط 84ر48 دولار في الأسبوع المنتهي 25 أغسطس/ آب 2017 بارتفاع 96 سنتاً عن الأسبوع السابق.