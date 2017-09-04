اكد رئيس "منظمة قوات التعبئة" (بسيج) في ايران أنه لا يوجد شك بأن داعش هي خلاصة الفكر الأمريكي وأن التكفيريين شنّوا الحرب على الإسلام بتوجيه أمريكي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام حسين غيب برور وفي تصريح له يوم الأحد لفت الى أن ما يواجه الإسلام اليوم ناجم عن الخبث والحقد الذين يمارسه الامريكان؛ مبينا ان الأمريكيّين لم يكونوا أقل من البريطانيين خبثا منذ استلامهم لدفة الاستعمار من بريطانيا، وهذا ما يمكن لحاظه في فترة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعدها حتى اليوم حيث مارسوا كافة الخطوات التي اتيحت لهم في مواجهة الأمة الإسلامية.

واردف العميد غيب برور قائلا أن اليوم لا يشك أحد في أن داعش هو خلاصة الفكر الأمريكي وأن التكفيريين يشنّون اليوم حربا على الإسلام بتوجيه أمريكي.