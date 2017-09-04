قدم مندوب الولي الفقية المشرف على شوون الحجاج الايرانيين علي قاضي عسكر خلال اتصال هاتفي اجراه مع النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري قدم تقريرا حول اقامة مناسك الحج لهذه السنة.

واعرب قاضي عسكر خلال الاتصال الهاتفي عن ارتياحه لانجاز هذه المناسك بصورة هادئة وسهلة تماما في ظل حفظ العزة والكرامة للحجاج الايرانيين.

وقدم قاضي عسكر تقريرا بشان تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين ايران والسعودية في مجال شؤون الحج بأقصى حد ممكن والاحترام الخاص للحجاج الايرانيين وتعاون وزارة الحج السعودية في معالجة المشاكل التنفيذية وارتقاء مستوى رضى الحجاج الايرانيين والاهتمام الخاص من قبل الحجاج الايرانيين بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية، في الشوون المعنوية وانجاز مراسم البراءة من المشركين وادعية عرفة وكميل والتسهيلات الحاصلة في عرفات لأول مرة وخفض عدد الحجاج المتوفين مقارنة بالاعوام الماضية خلال مناسك الحج.

من جانبه اعرب جهانغيري خلال الاتصال الهاتفي عن ارتياحه ورضاه عن مندوب الولي الفقيه ومجموعة المؤسسات المعنية بشؤون الحج بما فيها بعثة قائد الثورة الاسلامية ومؤسسة الحج والزيارة والاجهزة المعنية الاخرى.

كما اعرب عن امله بان يعود جميع الحجاج الايرانيين الى البلاد بالصحة والسلامة وان يتقبل الباري تعالى حجهم.

من ناحية أخرى اكد ممثل الولي الفقيه ورئيس بعثة الحجاج الايرانيين حجة الاسلام سيد علي قاضي عسكر باننا مازلنا في عزاء شهداء منى وان متابعة ملف قضيتهم مستمرة وتم وضع الوثائق تحت تصرف لجنة التحقيق من اجل استيفاء حقوق ذويهم.

وفي كلمة له القاها خلال مراسم اقيمت في خيمة بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية تكريما لذكرى شهداء حادثة منى التي وقعت قبل عامين، اعرب قاضي عسكر عن امله بان تصل المتابعات الجارية في هذا الخصوص الى النتيجة اللازمة على وجه السرعة.

واوضح بانه ورئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي قد تابعا القضية خلال موسم الحج هذا خلال لقاءاتهما مع المسؤولين السعوديين المعنيين وان هذه المتابعات ستستمر من اجل استيفاء حقوق ذوي الشهداء.

ونوه ممثل الولي الفقيه ورئيس بعثة الحج الايرانية الى مسالة تحديد هوية 11 شهيدا ايرانيا من شهداء منى لم يتم لغاية الان الكشف عن هويتهم وقال، ان عددا من ذوي هؤلاء الشهداء حضروا خلال موسم الحج هذا لاعطاء اختبار الـ دي ان اي ونامل من خلال الكشف عن هوية هؤلاء الشهداء تحديد اماكن دفنهم.

وفي جانب اخر من حديثه نوه قاضي عسكر الى استشهاد محسن حججي على يد الدواعش قرب الحدود السورية العراقية، معتبرا استشهاده ورقة لامعة اخرى من ملاحم الشعب الايراني في طريق الدفاع عن الاسلام والقرآن وايران.

واضاف، ان الشعب الايراني لا يخشى الاستشهاد واينما شعر بأن الاسلام في خطر بادر هؤلاء الاعزة للتضحية بارواحهم.