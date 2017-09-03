وقال قاسمي حول التقرير الجديد للمقررة الخاصة اسماء جهانغير حول اوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي من المقرر تقديمه في الاجتماع القادم للجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بشكل جازم بان التقرير المعد من قبل هذه المقررة الخاصة ومهمتها ترتكز على قرار مبني على اهداف واغراض سياسية وانتقائية تماما لبعض الدول ولتحقيق مآرب خاصة، لذا فانها (الجمهورية الاسلامية) لا تعترف بهذا التقرير رسميا وتعتبره مرفوضا وغير مقبول تماما.

واضاف، للاسف انه ورغم ردود الجمهورية الاسلامية الايرانية المكررة والمسهبة والمستدلة على المزاعم المطروحة التي لا اساس لها، فان محتوى التقرير مازال مبنيا على مجموعة من المعلومات الخاطئة والاحكام المسبقة غير الصائبة حول اوضاع حقوق الانسان في ايران، وقد تم اعداده على اساس مصادر غير موثقة مما يمس بصورة جدية بمصداقية واعتبار التقرير.

وتابع قاسمي، يبدو للاسف ان المقررة الخاصة قد اغمضت عينيها عن العديد من حالات التقدم في مجال حقوق الانسان في ايران، ومازالت، باستخدامها عبارات غامضة واعرابها عن هواجس لا محل لها مبنية على اساس معلومات غير موثقة، تسعى لرسم صورة سوداوية واحادية الجانب عن اوضاع حقوق الانسان في ايران، ولاشك ان هذه القضية تمس مبدأ الحياد والعمل المهني للمقررة الى حد كبير.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية في الختام قائلا، اننا نعتقد بان التوجهات السياسية والمكررة والانتقائية من جانب عدد ضئيل من الدول في مجال حقوق الانسان، خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها المجتمع العالمي بالتزامن معا، تجاهل حالات الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان والفظائع الانسانية المرتكبة من قبل الجماعات الارهابية المدعومة من قبلهم في دول مثل اليمن والبحرين وميانمار وغيرها، لن تسفر سوى عن إضعاف مكانة ومقولة حقوق الانسان على صعيد العالم والمزيد من الفضيحة لادعياء حقوق الانسان.