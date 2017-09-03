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رقم الخبر: 202020 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 16:47 الاقسام: دوليات  
اعتقال زعيم المعارضة في كمبوديا بتهمة "الخيانة"

اعتقال زعيم المعارضة في كمبوديا بتهمة "الخيانة"

اعتقلت السلطات الكمبودية زعيم المعارضة في البلاد كيم سوخا فجر يوم الأحد بتهمة الخيانة، واتهم رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الولايات المتحدة بالتآمر على بلاده.

 وقالت الحكومة الكمبودية في بيان لها إنها اكتشفت وجود "مؤامرة سرية بين كيم سوخا وجماعته وأشخاص أجانب للإضرار بكمبوديا، وهذه المؤامرة السرية هي فعل خيانة"، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى. وتتهم الحكومة الولايات المتحدة بالوقوف وراء مخطط مناهض لها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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