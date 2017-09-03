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رقم الخبر: 202019 تاريخ النشر: أيلول 03, 2017 الوقت: 16:47 الاقسام: دوليات  
الشرطة تستهدف المعارضة بالكونغو الديمقراطية

الشرطة تستهدف المعارضة بالكونغو الديمقراطية

أطلقت الشرطة بحسب رويترز الغاز المسيل للدموع على أنصار زعيم المعارضة في الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد، بعدما تجمعوا في العاصمة في ظل تصاعد التوتر بشأن تأجيل الانتخابات الذي أدى لاستمرار بقاء الرئيس جوزيف كابيلا في السلطة.

 ويعود زعيم تحالف المعارضة فيليكس تشيسيكيدي جوا إلى العاصمة كينشاسا يوم الأحد بعد فترة غياب طويلة في الخارج. وتجمع بعض أنصاره أمام منزل أسرته في الصباح دون أي مؤشرات على العنف. وحظرت السلطات في الكونجو الديمقراطية اجتماعا لتحالف المعارضة. 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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