الشرطة تستهدف المعارضة بالكونغو الديمقراطية أطلقت الشرطة بحسب رويترز الغاز المسيل للدموع على أنصار زعيم المعارضة في الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد، بعدما تجمعوا في العاصمة في ظل تصاعد التوتر بشأن تأجيل الانتخابات الذي أدى لاستمرار بقاء الرئيس جوزيف كابيلا في السلطة.